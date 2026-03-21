Кандидат із «шлейфом»: скандал навколо Данііла Меньшикова

В Україні напередодні конкурсу на посаду голови Державної митної служби виник резонанс навколо одного з кандидатів — Данііла Меньшикова.

Відповідний конкурс має відбутися 23 березня. Він визначить керівника одного з ключових державних органів, який відповідає за надходження до бюджету та контроль на кордоні.

За інформацією, що з’явилася у ЗМІ, Меньшикова пов’язують із низкою попередніх скандалів. Зокрема, йдеться про можливу причетність до схем на митниці, питання щодо незадекларованої нерухомості, а також згадки у матеріалах розслідувань.

Повідомляється, що його ім’я фігурувало і в контексті перевірок або розслідувань з боку Державного бюро розслідувань. Водночас офіційних судових рішень або підтверджених вироків щодо нього публічно не озвучувалося.

Попри ці обставини, кандидат раніше отримував нові посади у державних структурах і тепер претендує на керівництво Митною службою.

Критики такого можливого призначення наголошують, що в умовах війни митниця є одним із ключових фінансових органів держави, а тому її очільник має відповідати високим стандартам доброчесності та прозорості.

На їхню думку, призначення людини, навколо якої існують публічні звинувачення або підозри, може створити додаткові ризики для системи.

Водночас остаточне рішення щодо призначення залежатиме від результатів конкурсу та подальших кадрових рішень.

