logo_ukra

BTC/USD

70406

ETH/USD

2151.51

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Кандидат із «шлейфом»: скандал навколо Данііла Меньшикова
commentss НОВИНИ Всі новини

Кандидат із «шлейфом»: скандал навколо Данііла Меньшикова

Перед конкурсом на голову Митної служби в Україні розгорівся скандал навколо одного з кандидатів

21 березня 2026, 21:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Україні напередодні конкурсу на посаду голови Державної митної служби виник резонанс навколо одного з кандидатів — Данііла Меньшикова.

Скандал навколо Данііла Меньшикова

Відповідний конкурс має відбутися 23 березня. Він визначить керівника одного з ключових державних органів, який відповідає за надходження до бюджету та контроль на кордоні.

За інформацією, що з’явилася у ЗМІ, Меньшикова пов’язують із низкою попередніх скандалів. Зокрема, йдеться про можливу причетність до схем на митниці, питання щодо незадекларованої нерухомості, а також згадки у матеріалах розслідувань.

Повідомляється, що його ім’я фігурувало і в контексті перевірок або розслідувань з боку Державного бюро розслідувань. Водночас офіційних судових рішень або підтверджених вироків щодо нього публічно не озвучувалося.

Попри ці обставини, кандидат раніше отримував нові посади у державних структурах і тепер претендує на керівництво Митною службою.

Критики такого можливого призначення наголошують, що в умовах війни митниця є одним із ключових фінансових органів держави, а тому її очільник має відповідати високим стандартам доброчесності та прозорості.

На їхню думку, призначення людини, навколо якої існують публічні звинувачення або підозри, може створити додаткові ризики для системи.

Водночас остаточне рішення щодо призначення залежатиме від результатів конкурсу та подальших кадрових рішень.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці Чехії відбулася одна з наймасштабніших антиурядових акцій за останні роки. За оцінками організаторів, на вулиці Праги вийшли близько 250 тисяч людей, що робить цей протест найбільшим із 2019 року.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/shemi-avto-i-4-kotedzhi-hto-pretendue-posadu-1774114358.html
Теги:

Новини

Всі новини