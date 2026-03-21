Кандидат со «шлейфом»: скандал вокруг Даниила Меньшикова
commentss НОВОСТИ Все новости

Кандидат со «шлейфом»: скандал вокруг Даниила Меньшикова

Перед конкурсом на главу Таможенной службы в Украине разгорелся скандал вокруг одного из кандидатов

21 марта 2026, 21:19
Ткачова Марія

В Украине накануне конкурса на должность главы Государственной таможенной службы возник резонанс вокруг одного из кандидатов — Даниила Меньшикова.

Соответствующий конкурс должен пройти 23 марта. Он определит руководителя одного из ключевых государственных органов, отвечающего за поступление в бюджет и контроль на границе.

По информации, появившейся в СМИ, Меньшикова связывают с рядом предыдущих скандалов. В частности, речь идет о возможной причастности к схемам на таможне, вопросе незадекларированной недвижимости, а также упоминания в материалах расследований.

Сообщается, что его имя фигурировало в контексте проверок или расследований со стороны Государственного бюро расследований. В то же время, официальных судебных решений или подтвержденных приговоров в отношении него публично не озвучивалось.

Несмотря на эти обстоятельства, кандидат раньше получал новые должности в государственных структурах и теперь претендует на руководство Таможенной службой.

Критики такого возможного назначения отмечают, что в условиях войны таможня является одним из ключевых финансовых органов государства, поэтому ее руководитель должен соответствовать высоким стандартам добродетели и прозрачности.

По их мнению, назначение человека, вокруг которого есть публичные обвинения или подозрения, может создать дополнительные риски для системы.

В то же время, окончательное решение о назначении будет зависеть от результатов конкурса и дальнейших кадровых решений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице Чехии состоялась одна из самых масштабных антиправительственных акций за последние годы. По оценкам организаторов, на улицы Праги вышли около 250 тысяч человек, что делает этот протест самым большим с 2019 года.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/shemi-avto-i-4-kotedzhi-hto-pretendue-posadu-1774114358.html
