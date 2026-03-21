Кандидат со «шлейфом»: скандал вокруг Даниила Меньшикова

Ткачова Марія
В Украине накануне конкурса на должность главы Государственной таможенной службы возник резонанс вокруг одного из кандидатов — Даниила Меньшикова.
Скандал вокруг Даниила Меньшикова
Соответствующий конкурс должен пройти 23 марта. Он определит руководителя одного из ключевых государственных органов, отвечающего за поступление в бюджет и контроль на границе.
По информации, появившейся в СМИ, Меньшикова связывают с рядом предыдущих скандалов. В частности, речь идет о возможной причастности к схемам на таможне, вопросе незадекларированной недвижимости, а также упоминания в материалах расследований.
Сообщается, что его имя фигурировало в контексте проверок или расследований со стороны Государственного бюро расследований. В то же время, официальных судебных решений или подтвержденных приговоров в отношении него публично не озвучивалось.
Несмотря на эти обстоятельства, кандидат раньше получал новые должности в государственных структурах и теперь претендует на руководство Таможенной службой.
Критики такого возможного назначения отмечают, что в условиях войны таможня является одним из ключевых финансовых органов государства, поэтому ее руководитель должен соответствовать высоким стандартам добродетели и прозрачности.
По их мнению, назначение человека, вокруг которого есть публичные обвинения или подозрения, может создать дополнительные риски для системы.
В то же время, окончательное решение о назначении будет зависеть от результатов конкурса и дальнейших кадровых решений.