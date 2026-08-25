Каленюк потрапила під шквал критики: блогер заявив про "роботу на пропаганду РФ"

Заяви виконавчої директорки Центру протидії корупції Дар’ї Каленюк про президента Володимира Зеленського, які вона озвучила в ефірі CNN, привернули увагу російської сторони. Фрагмент інтерв’ю поширив спецпредставник Кремля та близький до Володимира Путіна Кіріл Дмітрієв. Після цього в соцмережах Каленюк почали критикувати через те, що її слова використовує російська пропаганда. Блогер Максим Єрьомін вирішив провести паралель між Каленюк та колишньою прессекретаркою президента Юлією Мендель, пише УНІАН.

Дар'я Каленюк. Фото: скріншот

За його словами, Мендель звертається до західної аудиторії з критичними заявами щодо мобілізації в Україні, тоді як Каленюк в ефірі американського телеканалу говорила про Зеленського та припустила, що він нібито готується до майбутніх виборів.

Особливу увагу Єрьомін звернув на реакцію представників РФ. Дмітрієв опублікував уривок інтерв’ю Каленюк та назвав його "переломним моментом". Представник Кремля також заявив, що "західний наратив різко і швидко змінюється".

"Успіх до Каленюк прийшов раніше, ніж до Мендель, бо Дашу репостить сам Кіріл Дмітрієв. Так боролася з корупцією, що випадково стала російською пропагандисткою", — написав Єрьомін.

Раніше повідомлялося, що Центр протидії корупції отримував фінансування на мільйони доларів. Серед бенефіціарних власників організації називали Дар’ю Каленюк та Віталія Шабуніна.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська економіка може зіткнутися з особливо серйозними проблемами вже навесні-влітку 2027 року. Посилення негативних тенденцій здатне суттєво скоротити ресурси Кремля для продовження війни та створити нове "вікно можливостей" для України.