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Каленюк попала под шквал критики: блоггер заявил о "работе на пропаганду РФ"

Блогер подчеркнул, что заявления Каленюк уже подхватили в России. Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев обнародовал фрагмент ее интервью

25 августа 2026, 14:00
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Клименко Елена

Заявления исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк о президенте Владимире Зеленском, которые она озвучила в эфире CNN, привлекли внимание российской стороны. Фрагмент интервью распространил спецпредставитель Кремля и близкий к Владимиру Путину Кирилл Дмитриев. После этого в соцсетях Каленюк начали критиковать за то, что ее слова использует российская пропаганда. Блогер Максим Еремин решил провести параллель между Каленюк и бывшим пресс-секретарем президента Юлией Мендель, пишет УНИАН.

Каленюк попала под шквал критики: блоггер заявил о "работе на пропаганду РФ"

Дарья Каленюк. Фото: скриншот

По его словам, Мендель обращается к западной аудитории с критическими заявлениями по мобилизации в Украине, тогда как Каленюк в эфире американского телеканала говорила о Зеленском и предположила, что он якобы готовится к предстоящим выборам.

Особое внимание Еремин обратил на реакцию представителей РФ. Дмитриев опубликовал отрывок интервью Каленюк и назвал его "переломным моментом". Представитель Кремля также заявил, что "западный нарратив резко и быстро меняется".

Каленюк попала под шквал критики: блоггер заявил о ”работе на пропаганду РФ” - фото 2

"Успех к Каленюк пришел раньше, чем к Менделю, потому что Дашу репостит сам Кирилл Дмитриев. Так боролась с коррупцией, случайно ставшей российской пропагандисткой", — написал Еремин.

 Каленюк попала под шквал критики: блоггер заявил о ”работе на пропаганду РФ” - фото 2

Ранее сообщалось, что Центр по противодействию коррупции получал финансирование на миллионы долларов. Среди владельцев бенефициарных организации называли Дарью Каленюк и Виталия Шабунина.

Портал "Комментарии" уже писал, что российская экономика может столкнуться с особо серьезными проблемами уже весной-летом 2027 года. Ужесточение негативных тенденций способно существенно сократить ресурсы Кремля для продолжения войны и создать новое "окно возможностей" для Украины.



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Источник: https://www.unian.ua/society/kalenyuk-tak-borolas-z-korupciyeyu-shcho-stala-rosiyskoyu-propagandistkoyu-jiji-vzhe-repostyat-u-putina-bloger-13479873.html?_gl=1*1sx9cbj*_ga*OTAzNDUxNDQ1LjE3NzQ3NzgwNjI.*_ga_DENC12J6P3*czE3ODc2NTQ1MDAkbzUkZzAkdDE3ODc2NTQ1MDA
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