Заявления исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк о президенте Владимире Зеленском, которые она озвучила в эфире CNN, привлекли внимание российской стороны. Фрагмент интервью распространил спецпредставитель Кремля и близкий к Владимиру Путину Кирилл Дмитриев. После этого в соцсетях Каленюк начали критиковать за то, что ее слова использует российская пропаганда. Блогер Максим Еремин решил провести параллель между Каленюк и бывшим пресс-секретарем президента Юлией Мендель, пишет УНИАН.

Дарья Каленюк. Фото: скриншот

По его словам, Мендель обращается к западной аудитории с критическими заявлениями по мобилизации в Украине, тогда как Каленюк в эфире американского телеканала говорила о Зеленском и предположила, что он якобы готовится к предстоящим выборам.

Особое внимание Еремин обратил на реакцию представителей РФ. Дмитриев опубликовал отрывок интервью Каленюк и назвал его "переломным моментом". Представитель Кремля также заявил, что "западный нарратив резко и быстро меняется".

"Успех к Каленюк пришел раньше, чем к Менделю, потому что Дашу репостит сам Кирилл Дмитриев. Так боролась с коррупцией, случайно ставшей российской пропагандисткой", — написал Еремин.

Ранее сообщалось, что Центр по противодействию коррупции получал финансирование на миллионы долларов. Среди владельцев бенефициарных организации называли Дарью Каленюк и Виталия Шабунина.

Портал "Комментарии" уже писал, что российская экономика может столкнуться с особо серьезными проблемами уже весной-летом 2027 года. Ужесточение негативных тенденций способно существенно сократить ресурсы Кремля для продолжения войны и создать новое "окно возможностей" для Украины.