Істерика в залі суду: що відбувається з Коломойським

Журналіст Володимир Золкін звернув увагу на поведінку Ігоря Коломойського під час судових засідань, зазначивши, що олігарх намагається перетворити судовий процес на публічний фарс.

Поведінка Коломойського в залі суду

За словами Золкіна, Коломойський дозволяє собі грубі висловлювання на адресу суддів, вступає з ними в конфлікти та вдається до прямих погроз, заявляючи, що після зміни влади в них "будуть проблеми". Журналіст охарактеризував таку риторику як типову для людей, які десятиліттями звикли до безкарності та політичного впливу.

Золкін зазначає, що подібна поведінка є відлунням 1990-х і початку 2000-х років, коли великі бізнесмени фактично визначали правила гри в політиці та правоохоронній системі. Водночас нинішня ситуація принципово інша: Коломойський уже тривалий час перебуває під вартою, а перспектив швидкого звільнення не проглядається.

На думку журналіста, емоційні зриви та конфліктність олігарха в залі суду можуть бути наслідком усвідомлення втрати колишнього впливу та контролю над ситуацією. Золкін підкреслює, що часи, коли погрози та тиск могли змінити хід правосуддя, минають.

Він також нагадав відому фразу самого Коломойського про те, що "життя — це супермаркет", зауваживши, що для кожного рано чи пізно настає момент відповідальності.

Наразі Ігор Коломойський залишається під вартою в межах кількох кримінальних проваджень. Йому інкримінують, зокрема, заволодіння понад 15 млрд гривень коштів "ПриватБанку" та "Укрнафти". Також йдеться про підозри у шахрайстві, легалізації майна, службовому підробленні та організації замовного вбивства.

Попри неодноразове зменшення суми застави, олігарх досі не вийшов на волю, а судові процеси тривають.

