Истерика в зале суда: что происходит с Коломойским

Журналист Владимир Золкин обратил внимание на поведение Игоря Коломойского во время судебных заседаний, отметив, что олигарх пытается превратить судебный процесс в публичный фарс.

Поведение Коломойского в зале суда

По словам Золкина, Коломойский позволяет себе грубые высказывания в адрес судей, вступает с ними в конфликты и прибегает к прямым угрозам, заявляя, что после смены власти у них "будут проблемы". Журналист охарактеризовал такую риторику как типичную для людей, десятилетиями привыкших к безнаказанности и политическому влиянию.

Золкин отмечает, что подобное поведение является эхом 1990-х и начале 2000-х годов, когда крупные бизнесмены фактически определяли правила игры в политике и правоохранительной системе. В то же время, нынешняя ситуация принципиально иная: Коломойский уже долгое время находится под стражей, а перспектив быстрого увольнения не просматривается.

По мнению журналиста, эмоциональные срывы и конфликтность олигарха в зале суда могут являться следствием осознания потери прежнего влияния и контроля над ситуацией. Золкин подчеркивает, что времена, когда угрозы и давление могли изменить ход правосудия, проходят.

Он также напомнил известную фразу самого Коломойского о том, что "жизнь – это супермаркет", отметив, что для каждого рано или поздно наступает момент ответственности.

В настоящее время Игорь Коломойский остается под стражей в рамках нескольких уголовных производств. Ему инкриминируют, в частности, завладение более 15 млрд гривен средств ПриватБанка и Укрнафты. Также речь идет о подозрениях в мошенничестве, легализации имущества, служебном подлоге и организации заказного убийства.

Несмотря на неоднократное уменьшение суммы залога, олигарх до сих пор не вышел на свободу, а судебные процессы продолжаются.

рассмотрение дела бизнесмена Игоря Коломойского в Верховном Суде снова не состоялось. Подсудимый, находящийся под стражей с сентября 2023 года, в очередной раз не смог доставить на судебное заседание. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что