Інтерпол оголосив у розшук п'ятьох іноземців за жорстоке вбивство українця Комарова на Балі
Інтерпол оголосив у розшук п’ятьох іноземців за жорстоке вбивство українця Комарова на Балі

Кривавий слід у Джимбарані: троє українців та двоє іноземців стали фігурантами справи про вбивство «офісника»

17 березня 2026, 17:42
Недилько Ксения

Міжнародна поліція (Інтерпол) на запит Індонезії оголосила в розшук п’ятьох осіб, яких підозрюють у резонансному вбивстві українського громадянина Ігоря Комарова на острові Балі. Серед фігурантів справи — троє українців (Денис Галушко, Роман Мельник та Василь Немеш), росіянин Микола Петрик та громадянин Казахстану Владислав Аханов.

Ігор Комаров та Єва Мішалова (фото: instagram.com/yeva_mishalova)

Слідство індонезійської влади відтворило жахливу хронологію подій, що розпочалися 15 лютого в районі Джимбаран. Як свідчать офіційні звіти, "знайдені на Балі розчленовані рештки належать українцю Ігорю Комарову. Індонезійська поліція підтвердила ДНК".

За версією правоохоронців, чоловіка, якого пов'язують з діяльністю "офісів" у Дніпрі, викрали з метою отримання викупу. Проте згодом зловмисники вдалися до вбивства. Насильницький характер злочину підтверджують численні докази: сліди крові жертви виявили як на віллі, де його утримували, так і в автомобілі Toyota Avanza.

Камери відеоспостереження зафіксували маршрут підозрюваних на автівці та двох мотоциклах між округами Бадунг та Табанан у день зникнення Комарова. Незважаючи на спроби приховати злочин, поліція змогла ідентифікувати всіх учасників нападу. Наразі тривають активні заходи щодо затримання вказаних осіб на міжнародному рівні.

