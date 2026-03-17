Інтерпол оголосив у розшук п’ятьох іноземців за жорстоке вбивство українця Комарова на Балі

Міжнародна поліція (Інтерпол) на запит Індонезії оголосила в розшук п’ятьох осіб, яких підозрюють у резонансному вбивстві українського громадянина Ігоря Комарова на острові Балі. Серед фігурантів справи — троє українців (Денис Галушко, Роман Мельник та Василь Немеш), росіянин Микола Петрик та громадянин Казахстану Владислав Аханов.

Слідство індонезійської влади відтворило жахливу хронологію подій, що розпочалися 15 лютого в районі Джимбаран. Як свідчать офіційні звіти, "знайдені на Балі розчленовані рештки належать українцю Ігорю Комарову. Індонезійська поліція підтвердила ДНК".

За версією правоохоронців, чоловіка, якого пов'язують з діяльністю "офісів" у Дніпрі, викрали з метою отримання викупу. Проте згодом зловмисники вдалися до вбивства. Насильницький характер злочину підтверджують численні докази: сліди крові жертви виявили як на віллі, де його утримували, так і в автомобілі Toyota Avanza.

Камери відеоспостереження зафіксували маршрут підозрюваних на автівці та двох мотоциклах між округами Бадунг та Табанан у день зникнення Комарова. Незважаючи на спроби приховати злочин, поліція змогла ідентифікувати всіх учасників нападу. Наразі тривають активні заходи щодо затримання вказаних осіб на міжнародному рівні.

