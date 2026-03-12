logo_ukra

Скандал у Threads: виробник м’ясної продукції використав трагедію блогерки Мішалової для реклами фаршу

Маркетинг на крові? Бренд «МК М’ясний» обурив мережу жартом про загибель Ігоря Комарова на Балі

12 березня 2026, 19:36
Недилько Ксения

Популярний бренд м’ясних виробів "МК М’ясний" опинився в центрі гучного публічного скандалу через неоднозначну рекламну публікацію в соцмережі Threads. Компанія вирішила використати трагічну новину про вбивство українського "офісника" Ігоря Комарова на острові Балі як привід для жарту.

Скандал у Threads: виробник м’ясної продукції використав трагедію блогерки Мішалової для реклами фаршу

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Для просування своєї продукції маркетологи бренду створили колаж: в одній частині розмістили фото дівчини загиблого, відомої блогерки Єви Мішалової, яка плаче через втрату близької людини. Поруч із цим зображенням автори посту додали фотографію цінника на м’ясний фарш, проводячи цинічну паралель між ціною продукту та людською трагедією.

Скандал у Threads: виробник м’ясної продукції використав трагедію блогерки Мішалової для реклами фаршу - фото 2

Користувачі соцмереж миттєво відреагували на такий креатив, звинувативши компанію у відсутності емпатії та порушенні етичних норм. "Це за межею людяності" та "жахливий хайп на смерті" — такі коментарі посипалися на адресу виробника.

Представники "МК М’ясний" вже опублікували вибачення щодо інциденту, проте це же стало прикладом того, як недоречний гумор у маркетингу може миттєво зруйнувати репутацію бренду.                                                                

Скандал у Threads: виробник м’ясної продукції використав трагедію блогерки Мішалової для реклами фаршу - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Блогерка Єва Мішалова вперше публічно відреагувала на загибель свого партнера Ігоря Комарова, який став жертвою жорстокого злочину на Балі. Дівчина, яка перебувала поруч із ним у момент нападу, висловила свій біль у соцмережах, звертаючись до коханого, ніби він усе ще може її почути.

"Я точно знаю ти це побачиш. Моя жизнь, я тебя люблю", — написала Єва у своєму першому зверненні після трагедії.



