Скандал в Threads: производитель мясной продукции использовал трагедию блогерши Мишаловой для рекламы фарша

Популярный бренд мясных изделий "МК Мясной" оказался в центре громкого публичного скандала из-за неоднозначной рекламной публикации в соцсети Threads. Компания решила использовать трагическую новость об убийстве украинского "офисника" Игоря Комарова на острове Бали как повод для шутки.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Для продвижения своей продукции маркетологи бренда создали коллаж: в одной части разместили фото девушки погибшего, известной блогерши Евы Мишаловой, плачущей из-за потери близкого человека. Вместе с этим изображением авторы поста добавили фотографию ценника на мясной фарш, проводя циничную параллель между ценой продукта и человеческой трагедией.

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на такой креатив, обвинив компанию в отсутствии эмпатии и нарушении нравственных норм. "Это за пределом человечности" и "ужасный хайп на смерти" — такие комментарии посыпались в адрес производителя.

Представители "МК Мясной" уже опубликовали извинения по поводу инцидента , однако это же стало примером того, как неуместный юмор в маркетинге может мгновенно разрушить репутацию бренда.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что блогерша Ева Мишалова впервые публично отреагировала на гибель своего партнера Игоря Комарова, который стал жертвой жестокого преступления на Бали. Находившаяся рядом с ним в момент нападения девушка выразила свою боль в соцсетях, обращаясь к любимому, будто он все еще может ее услышать.

"Я точно знаю ты это увидишь. Моя жизнь, я тебя люблю", — написала Ева в своем первом обращении после трагедии.