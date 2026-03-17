Интерпол объявил в розыск пятерых иностранцев за жестокое убийство украинца Комарова на Бали

Международная полиция (Интерпол) по запросу Индонезии объявила в розыск пятерых человек, подозреваемых в резонансном убийстве украинского гражданина Игоря Комарова на острове Бали. Среди фигурантов дела – трое украинцев (Денис Галушко, Роман Мельник и Василий Немеш), россиянин Николай Петрик и гражданин Казахстана Владислав Аханов.

Игорь Комаров и Ева Мишалова

Следствие индонезийских властей воспроизвело ужасную хронологию событий, начавшихся 15 февраля в районе Джимбарана. Как свидетельствуют официальные отчеты, "найденные на Бали расчлененные останки принадлежат украинцу Игорю Комарову. Индонезийская полиция подтвердила ДНК".

По версии правоохранителей, мужчину, связываемого с деятельностью "офисов" в Днепре, похитили с целью получения выкупа. Однако впоследствии злоумышленники прибегли к убийству. Насильственный характер преступления подтверждают многочисленные доказательства: следы крови жертвы обнаружили как на вилле, где его содержали, так и в автомобиле Toyota Avanza.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали маршруты подозреваемых на автомобиле и двух мотоциклах между округами Бадунг и Табанан в день исчезновения Комарова. Несмотря на попытки скрыть преступление, полиция смогла идентифицировать всех участников нападения. В настоящее время продолжаются активные меры по задержанию указанных лиц на международном уровне.

