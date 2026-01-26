Інтерпол може прийняти важливе рішення щодо Міндіча та Цукермана

Бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі "Мідас", можуть оголосити в розшук Інтерполу.

Бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до цієї міжнародної інституції відповідні документи. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів керівник САП Олександр Клименко.

"Так, направили", — сказав він на запитання, чи надіслали документи до Інтерполу.

Водночас, за його словами, поки не надходила інформація про виставлення щодо Міндіча та Цукермана так званої "червоної картки" Інтерполу.

"На сайті Інтерполу не обов’язково виставляти "червону картку". Є прихований період, коли вона фактично діє, але публічної інформації про це немає", — зазначив Клименко.

Як повідомляв портал "Коментарі", фігурант справи "Мідас", бізнесмен Тимур Міндіч виїхав із України ще до проведення обшуків у справі. Виїзд підприємця за кордон не був поспішним. Про це на засіданні парламентської ТСК розповів директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос. За його словами, бізнесмен заздалегідь готував виїзд з України, це не було його реакцією на обшуки.

Раніше видання "Коментарі" писало, що "Українська правда" опублікувала перше велике інтерв’ю з Тимуром Міндічем, якого правоохоронці та медіа пов’язують зі схемою "відкатів" у державній компанії Енергоатом. Сам Міндіч усі підозри заперечує та наполягає: справа проти нього є виключно інформаційною кампанією.

За його словами, фрагменти розмов, які фігурують у матеріалах НАБУ, нібито були вирвані з контексту, а він особисто "нічого не робив незаконного". Бізнесмен заявив, що зараз перебуває під сильним тиском і саме тому знаходиться в Ізраїлі. Підприємець стверджує, що поїздка до Ізраїлю була плановою і не пов’язаною з обшуками, які згодом провели українські правоохоронці. За словами Міндіча, ніхто його не попереджав і не допомагав перетнути кордон. Він також наголосив, що шукає адвокатів як в Україні, так і в Ізраїлі.