logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Интерпол может принять важное решение в отношении Миндича и Цукермана
commentss НОВОСТИ Все новости

Интерпол может принять важное решение в отношении Миндича и Цукермана

В САП заявили, что подали в Интерпол документы о розыске Тимура Миндича и Александра Цукермана

26 января 2026, 17:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, фигурирующих в деле "Мидас", могут объявить в розыск Интерпола.

Интерпол может принять важное решение в отношении Миндича и Цукермана

Бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман. Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в этот международный институт соответствующие документы. Об этом в интервью Укринформу рассказал руководитель САП Александр Клименко.

"Да, направили", — сказал он на вопрос, послали ли документы в Интерпол.

В то же время, по его словам, пока не поступала информация о выставлении по поводу Миндича и Цукермана так называемой "красной карты" Интерпола.

"На сайте Интерпола не обязательно выставлять "красную карту". Есть скрытый период, когда он фактически действует, но публичной информации об этом нет", — отметил Клименко.

Как сообщал портал "Комментарии", фигурант дела "Мидас", бизнесмен Тимур Миндич уехал из Украины еще до проведения обысков по делу. Выезд предпринимателя за границу не был спешным. Об этом на заседании парламентской ВСК рассказал директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос. По его словам, бизнесмен заранее готовил выезд из Украины, это не было его реакцией на обыски.

Ранее издание "Комментарии" писало, что "Украинская правда" опубликовала первое обширное интервью с Тимуром Миндичем, которого правоохранители и медиа связывают со схемой "откатов" в государственной компании Энергоатом. Сам Миндич все подозрения отрицает и настаивает: дело против него является исключительно информационной кампанией.

По его словам, фрагменты разговоров, фигурирующих в материалах НАБУ, якобы были вырваны из контекста, а он лично "ничего не делал незаконного". Бизнесмен заявил, что сейчас находится под сильным давлением, и именно поэтому находится в Израиле. Предприниматель утверждает, что поездка в Израиль была плановой и не связанной с обысками, впоследствии проведенными украинскими правоохранителями. По словам Миндича, никто его не предупреждал и не помогал пересечь границу. Он также подчеркнул, что ищет адвокатов как в Украине, так и в Израиле.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4084286-oleksandr-klimenko-kerivnik-specializovanoi-antikorupcijnoi-prokuraturi.html
Теги:

Новости

Все новости