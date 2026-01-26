Интерпол может принять важное решение в отношении Миндича и Цукермана

Бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, фигурирующих в деле "Мидас", могут объявить в розыск Интерпола.

Бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман. Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в этот международный институт соответствующие документы. Об этом в интервью Укринформу рассказал руководитель САП Александр Клименко.

"Да, направили", — сказал он на вопрос, послали ли документы в Интерпол.

В то же время, по его словам, пока не поступала информация о выставлении по поводу Миндича и Цукермана так называемой "красной карты" Интерпола.

"На сайте Интерпола не обязательно выставлять "красную карту". Есть скрытый период, когда он фактически действует, но публичной информации об этом нет", — отметил Клименко.

Как сообщал портал "Комментарии", фигурант дела "Мидас", бизнесмен Тимур Миндич уехал из Украины еще до проведения обысков по делу. Выезд предпринимателя за границу не был спешным. Об этом на заседании парламентской ВСК рассказал директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос. По его словам, бизнесмен заранее готовил выезд из Украины, это не было его реакцией на обыски.

Ранее издание "Комментарии" писало, что "Украинская правда" опубликовала первое обширное интервью с Тимуром Миндичем, которого правоохранители и медиа связывают со схемой "откатов" в государственной компании Энергоатом. Сам Миндич все подозрения отрицает и настаивает: дело против него является исключительно информационной кампанией.

По его словам, фрагменты разговоров, фигурирующих в материалах НАБУ, якобы были вырваны из контекста, а он лично "ничего не делал незаконного". Бизнесмен заявил, что сейчас находится под сильным давлением, и именно поэтому находится в Израиле. Предприниматель утверждает, что поездка в Израиль была плановой и не связанной с обысками, впоследствии проведенными украинскими правоохранителями. По словам Миндича, никто его не предупреждал и не помогал пересечь границу. Он также подчеркнул, что ищет адвокатов как в Украине, так и в Израиле.