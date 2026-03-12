«Їм пофіг на вас»: нардеп Гончаренко звинуватив Милованова у виправданні Гороховського

Черговий скандал навколо співзасновника monobank Олега Гороховського отримав несподіване продовження у площині етики "нової еліти". Народний депутат Олексій Гончаренко жорстко відреагував на пост екс-міністра економіки України Тимофія Милованова, який намагався виправдати дії бізнесмена філософією швидких змін та помилок.

Олексій Гончаренко

Гончаренко переконаний, що за складними термінами про розвиток технологій ховається звичайна зверхність. "Вся пафосна тирада Милованова зводиться до одного слова — ПОФІГ", — заявив депутат, підкресливши, що представники великого бізнесу та їхні лобісти перестали рахуватися з думкою суспільства.

На думку політика, в Україні сформувався прошарок людей, які вважають себе вищою кастою. "Всі ці нувориші і скоробагатьки вирішили, що вони нова еліта. Начиталися про атлантів і роздухарились", — зазначив Гончаренко. Він також додав, що замість запозиченої "культури Big Tech" Україні критично необхідна "культура відповідальності за свої слова", яка є значно чеснішою в умовах війни.

Депутат також закликав українців припинити прислухатися до "карикатурних капіталістів", вважаючи колективною виною суспільства те, що воно дозволяє подібній моделі поведінки існувати.

Зазначимо, що Милованов у своєму дописі стверджує, що швидкість важливіша за "стерильну" правильність. Для нього реакція Гороховського на триколор — це допустимий збій системи, який був виправлений вибаченням.

Автор критикує українську культуру за те, що помилка сприймається як "клеймо". Він малює образ "виграшної стратегії", яка є провокативною і безсистемною, порівнюючи це навіть із ситуацією на фронті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що співзасновник monobank Олег Гороховський вибачився у соціальних мережах після резонансу навколо його допису про клієнтку банку.

За словами Гороховського, він емоційно відреагував на зображення прапора, який сприйняв як російський триколор. Банкір пояснив, що після багатьох років війни цей символ викликає у нього сильні емоції, тому він відреагував швидко і без достатнього обдумування.

"Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, повʼязаного з росією", — написав він.