«Им пофиг на вас»: нардеп Гончаренко обвинил Милованова в оправдании Гороховского

Очередной скандал вокруг соучредителя monobank Олега Гороховского получил неожиданное продолжение в области этики "новой элиты". Народный депутат Алексей Гончаренко жестко отреагировал на пост экс-министра экономики Украины Тимофея Милованова, пытавшегося оправдать действия бизнесмена философией скорых изменений и ошибок.

Алексей Гончаренко

Гончаренко убежден, что за сложными сроками о развитии технологий скрывается обычное превосходство. "Вся пафосная тирада Милованова сводится к одному слову – ПОФИГ", – заявил депутат, подчеркнув, что представители крупного бизнеса и их лоббисты перестали считаться с мнением общества.

По мнению политика, в Украине сформировалась прослойка людей, считающих себя высшей кастой. "Все эти нувориши и скоробагатьки решили, что они новая элита. Начитались об атлантах и раздухарились", — отметил Гончаренко. Он также добавил, что вместо заимствованной "культуры Big Tech" Украине критически необходима "культура ответственности за свои слова", значительно честнее в условиях войны.

Депутат также призвал украинцев прекратить прислушиваться к "карикатурным капиталистам", считая коллективной виной общества то, что позволяет подобной модели поведения существовать.

Отметим, что Милованов в своем сообщении утверждает, что скорость важнее "стерильной" правильности. Для него реакция Гороховского на триколор — это допустимый сбой системы, исправленный извинением.

Автор критикует украинскую культуру за то, что ошибка воспринимается как "клеймо". Он рисует образ "выигрышной стратегии", провокационной и бессистемной, сравнивая это даже с ситуацией на фронте.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что соучредитель monobank Олег Гороховский извинился в социальных сетях после резонанса вокруг его сообщения о клиентке банка.

По словам Гороховского, он эмоционально отреагировал на изображение флага, воспринявшего как российский триколор. Банкир объяснил, что после многих лет войны этот символ вызывает у него сильнейшие эмоции, поэтому он отреагировал быстро и без достаточного обдумывания.

"Я увидел флаг и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, уставший от всего, связанного с россией", — написал он.