«Хай судді розбираються»: Кирило Буданов прокоментував згадки свого імені у справі Ірини Мудрої

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов уперше прокоментував свої контакти з колишньою заступницею очільника ОП Іриною Мудрою після її відставки. Чиновник наголосив, що їхня комунікація не припинялася, проте вона носить суто офіційний характер.

Кирило Буданов

"Після звільнення спілкувався з Іриною Мудрою — виключно з робочих питань", — чітко зазначив керівник відомства.

Медійники також поцікавилися у Буданова, яким чином та чому саме його прізвище опинилося серед матеріалів розслідування, що стосується ексчиновниці. На цей закид очільник Офісу Президента відреагував стримано:

"Хай судді розбираються. Де хто лунає, знаєте, багато чого де лунає".

Водночас високопосадовець зауважив, що не збирається змінювати своє ставлення до колег чи знайомих лише на тлі медійного розголосу або висунутих обвинувачень, допоки провину не буде доведено офіційно.

"Звільнення — це юридичний процес", — підкреслив керівник ОПУ , закликаючи розділяти кадрові рішення та правові норми.

Він додав, що має принципову позицію щодо підтримки людей у складні моменти:

"Я, в принципі, ніколи від людей не відвертався, допоки не були остаточні висновки".

Наразі у резонансній справі тривають відповідні процесуальні дії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що антикорупційні органи України провели гучну спецоперацію, викривши мережу високопосадовців, які намагалися легалізувати колосальну суму готівкою. Ціль зловмисників була чіткою — забезпечити свободу одному з ключових учасників злочинної організації. Про це йдеться у відео розслідуванні НАБУ.