«Пусть судьи разбираются»: Кирилл Буданов прокомментировал упоминания своего имени по делу Ирины Мудрой

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов впервые прокомментировал свои контакты с бывшей замглавы ОП Ириной Мудрой после ее отставки. Чиновник подчеркнул, что их коммуникация не прекращалась, однако она носит чисто официальный характер.

Кирилл Буданов

"После увольнения общался с Ириной Мудрой исключительно по рабочим вопросам", — четко отметил руководитель ведомства.

Медийщики также поинтересовались у Буданова, каким образом и почему именно его фамилия оказалась среди материалов расследования, касающегося экс-чиновницы. На этот упрек глава Офиса Президента отреагировал сдержанно:

"Пусть судьи разбираются. Где кто звучит, знаете, многое звучит".

В то же время чиновник отметил, что не собирается менять свое отношение к коллегам или знакомым только на фоне медийной огласки или выдвинутых обвинений, пока вина не будет доказана официально.

"Увольнение — это юридический процесс", — подчеркнул руководитель ОПУ , призывая разделять кадровые решения и правовые нормы.

Он добавил, что имеет принципиальную позицию по поддержке людей в сложные моменты:

"Я, в принципе, никогда от людей не отворачивался, пока не были окончательные выводы".

В настоящее время в резонансном деле продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что антикоррупционные органы Украины провели громкую спецоперацию, разоблачив сеть высокопоставленных должностных лиц, которые пытались легализовать колоссальную сумму наличными. Цель злоумышленников была четкой обеспечить свободу одному из ключевых участников преступной организации. Об этом идет речь в видео расследовании НАБУ.