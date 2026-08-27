«Пусть судьи разбираются»: Кирилл Буданов прокомментировал упоминания своего имени по делу Ирины Мудрой

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Недилько Ксения
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов впервые прокомментировал свои контакты с бывшей замглавы ОП Ириной Мудрой после ее отставки. Чиновник подчеркнул, что их коммуникация не прекращалась, однако она носит чисто официальный характер.
Кирилл Буданов
Медийщики также поинтересовались у Буданова, каким образом и почему именно его фамилия оказалась среди материалов расследования, касающегося экс-чиновницы. На этот упрек глава Офиса Президента отреагировал сдержанно:
В то же время чиновник отметил, что не собирается менять свое отношение к коллегам или знакомым только на фоне медийной огласки или выдвинутых обвинений, пока вина не будет доказана официально.
Он добавил, что имеет принципиальную позицию по поддержке людей в сложные моменты:
В настоящее время в резонансном деле продолжаются соответствующие процессуальные действия.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что антикоррупционные органы Украины провели громкую спецоперацию, разоблачив сеть высокопоставленных должностных лиц, которые пытались легализовать колоссальную сумму наличными. Цель злоумышленников была четкой обеспечить свободу одному из ключевых участников преступной организации. Об этом идет речь в видео расследовании НАБУ.