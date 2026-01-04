logo_ukra

Гучна заява Медведєва про політику США
Гучна заява Медведєва про політику США

Медведєв прокоментував дії Трампа щодо Венесуели, згадавши нафту, «право сильного» і Україну

4 січня 2026, 20:18
Ткачова Марія

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв висловився щодо дій Дональда Трампа у відносинах із Венесуелою, заявивши, що, попри "очевидну протиправність", американський політик діє послідовно та жорстко у відстоюванні інтересів США.

Медведєв про дії щодо Венесуели

За словами Медведєва, Вашингтон традиційно розглядає Латинську Америку як зону свого впливу, а ключовою мотивацією американської політики назвав прагнення отримати доступ до чужих ресурсів — насамперед нафти та корисних копалин. Він стверджує, що такий підхід не є новим і нібито завжди був основою зовнішньої політики США.

У цьому контексті Медведєв згадав і Україну, заявивши, що американська сторона, за його версією, зацікавлена у так званих "рідкісноземельних матеріалах" і нібито саме це одразу привернуло увагу Трампа.

Також він послався на заяви венесуельського керівництва, яке звинувачує США у прагненні заволодіти нафтовими ресурсами країни, зазначивши, що Трамп цього "навіть не приховує". Медведєв охарактеризував таку політику як "право сильнішого", додавши, що в такому разі США, на його думку, втрачають можливість морально звинувачувати Росію.

Водночас він визнав, що можливі силові дії проти венесуельського лідера та його родини лише посилять антисамериканські настрої в країнах Латинської Америки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українська воєнна розвідка оприлюднила чергове перехоплення розмови жительки Росії, у якій вона емоційно та зневажливо висловлюється про військово-політичне керівництво держави-агресора та офіційну пропаганду.



Джерело: https://t.me/tass_agency/355642
