Гучна заява Медведєва про політику США

Ткачова Марія
Колишній президент РФ Дмитро Медведєв висловився щодо дій Дональда Трампа у відносинах із Венесуелою, заявивши, що, попри "очевидну протиправність", американський політик діє послідовно та жорстко у відстоюванні інтересів США.
Медведєв про дії щодо Венесуели
За словами Медведєва, Вашингтон традиційно розглядає Латинську Америку як зону свого впливу, а ключовою мотивацією американської політики назвав прагнення отримати доступ до чужих ресурсів — насамперед нафти та корисних копалин. Він стверджує, що такий підхід не є новим і нібито завжди був основою зовнішньої політики США.
У цьому контексті Медведєв згадав і Україну, заявивши, що американська сторона, за його версією, зацікавлена у так званих "рідкісноземельних матеріалах" і нібито саме це одразу привернуло увагу Трампа.
Також він послався на заяви венесуельського керівництва, яке звинувачує США у прагненні заволодіти нафтовими ресурсами країни, зазначивши, що Трамп цього "навіть не приховує". Медведєв охарактеризував таку політику як "право сильнішого", додавши, що в такому разі США, на його думку, втрачають можливість морально звинувачувати Росію.
Водночас він визнав, що можливі силові дії проти венесуельського лідера та його родини лише посилять антисамериканські настрої в країнах Латинської Америки.