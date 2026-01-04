logo

Скандалы
НОВОСТИ

Громкое заявление Медведева о политике США

Медведев прокомментировал действия Трампа по отношению к Венесуэле, вспомнив нефть, «право сильного» и Украину

4 января 2026, 20:18
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу действий Дональда Трампа в отношениях с Венесуэлой, заявив, что, несмотря на "очевидную противоправность", американский политик действует последовательно и жестко в отстаивании интересов США.

Громкое заявление Медведева о политике США

Медведев про действия касаемо Венесуэлы

По словам Медведева, Вашингтон традиционно рассматривает Латинскую Америку как зону своего влияния, а ключевой мотивацией американской политики назвал стремление получить доступ к чужим ресурсам — прежде всего нефти и полезным ископаемым. Он утверждает, что такой подход не новый и якобы всегда являлся основой внешней политики США.

В этом контексте Медведев упомянул и Украину, заявив, что американская сторона, по его версии, заинтересована в так называемых "редкоземельных материалах" и якобы именно это сразу привлекло Трампа.

Также он сослался на заявления венесуэльского руководства, обвиняющего США в стремлении завладеть нефтяными ресурсами страны, отметив, что Трамп этого "даже не скрывает". Медведев охарактеризовал такую политику как "право более сильного", добавив, что в таком случае США, по его мнению, упускают возможность морально обвинять Россию.

В то же время он признал, что возможные силовые действия против венесуэльского лидера и его семьи лишь усилят антиамериканские настроения в странах Латинской Америки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странская военная разведка обнародовала очередной перехват разговора жительницы России, в которой она эмоционально и пренебрежительно высказывается о военно-политическом руководстве государства-агрессора и официальной пропаганде.



Источник: https://t.me/tass_agency/355642
