Громкое заявление Медведева о политике США

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу действий Дональда Трампа в отношениях с Венесуэлой, заявив, что, несмотря на "очевидную противоправность", американский политик действует последовательно и жестко в отстаивании интересов США.

Медведев про действия касаемо Венесуэлы

По словам Медведева, Вашингтон традиционно рассматривает Латинскую Америку как зону своего влияния, а ключевой мотивацией американской политики назвал стремление получить доступ к чужим ресурсам — прежде всего нефти и полезным ископаемым. Он утверждает, что такой подход не новый и якобы всегда являлся основой внешней политики США.

В этом контексте Медведев упомянул и Украину, заявив, что американская сторона, по его версии, заинтересована в так называемых "редкоземельных материалах" и якобы именно это сразу привлекло Трампа.

Также он сослался на заявления венесуэльского руководства, обвиняющего США в стремлении завладеть нефтяными ресурсами страны, отметив, что Трамп этого "даже не скрывает". Медведев охарактеризовал такую политику как "право более сильного", добавив, что в таком случае США, по его мнению, упускают возможность морально обвинять Россию.

В то же время он признал, что возможные силовые действия против венесуэльского лидера и его семьи лишь усилят антиамериканские настроения в странах Латинской Америки.

