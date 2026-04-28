«Говорю на киевском русском языке»: концерт української співачки зірвано

У Чернівцях скасували концерт співачки Анастасії Приходько, який був запланований на 5 травня у Центрі Миколайчука.

Заклад відмовився підписувати договір з організаторами після хвилі обговорень у соцмережах. Причиною став допис співачки в Threads, де вона зазначила, що говорить “на київській російській мові”.

Виконувачка обов’язків директора центру Тетяна Дʼяченко пояснила, що концертні агентства часто бронюють дати заздалегідь, і заклад не завжди одразу знає, хто саме виступатиме. Після того як стало відомо про запланований концерт і реакцію громадськості, у центрі вирішили не укладати угоду.

За її словами, заклад відреагував на обурення містян і повідомив організаторів про необхідність шукати іншу локацію.

У команді співачки ситуацію назвали “мініскандалом”. Піарник артистки підтвердив скасування концерту та зазначив, що рішення ухвалили через бойкот з боку частини мешканців міста.

Також він додав, що нову локацію для виступу шукати не будуть, аби не провокувати подальший резонанс.

За його словами, мовне питання нині залишається чутливим для суспільства і стало ключовою причиною ситуації.



