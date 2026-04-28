logo_ukra

BTC/USD

76345

ETH/USD

2277.08

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

«Говорю на киевском русском языке»: концерт української співачки зірвано
commentss НОВИНИ Всі новини

«Говорю на киевском русском языке»: концерт української співачки зірвано

У Чернівцях скасували концерт співачки через суспільний резонанс після її допису про мову

28 квітня 2026, 15:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Чернівцях скасували концерт співачки Анастасії Приходько, який був запланований на 5 травня у Центрі Миколайчука.

Скандал зі співачкою Анастасією Приходько

Заклад відмовився підписувати договір з організаторами після хвилі обговорень у соцмережах. Причиною став допис співачки в Threads, де вона зазначила, що говорить “на київській російській мові”.

Виконувачка обов’язків директора центру Тетяна Дʼяченко пояснила, що концертні агентства часто бронюють дати заздалегідь, і заклад не завжди одразу знає, хто саме виступатиме. Після того як стало відомо про запланований концерт і реакцію громадськості, у центрі вирішили не укладати угоду.

За її словами, заклад відреагував на обурення містян і повідомив організаторів про необхідність шукати іншу локацію.

У команді співачки ситуацію назвали “мініскандалом”. Піарник артистки підтвердив скасування концерту та зазначив, що рішення ухвалили через бойкот з боку частини мешканців міста.

Також він додав, що нову локацію для виступу шукати не будуть, аби не провокувати подальший резонанс.

За його словами, мовне питання нині залишається чутливим для суспільства і стало ключовою причиною ситуації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Добропільському напрямку в районі Родинського тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська здійснюють постійні спроби інфільтрації у населений пункт.
Про це повідомив військовий Сил оборони з позивним “Алекс”. За його словами, противник активно просочується в місто малими групами, однак зазнає значних втрат під час цих спроб. Водночас російські сили посилюють наступальні дії з інших напрямків. Зокрема, вони намагаються просунутися в бік Шевченко зі сторони населеного пункту Гришине. Метою таких дій, за словами військового, є перерізання логістичних маршрутів Сил оборони України та спроба вийти в тил українських підрозділів, які утримують позиції в Родинському. Ситуація на ділянці залишається напруженою, бойові дії тривають.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/p/DXpI83XiBss/?img_index=2&igsh=MWplc2s3M2R4N2psMg==
Теги:

Новини

Всі новини