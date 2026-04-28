«Говорю на киевском русском языке»: концерт украинской певицы сорван

В Черновцах отменили концерт певицы Анастасии Приходько, запланированный на 5 мая в Центре Миколайчука.

Скандал с певицей Анастасией Приходько

Заведение отказалось подписывать договор с организаторами после волны обсуждений в соцсетях. Причиной стало сообщение певицы в Threads, где она отметила, что говорит "на киевском русском языке".

Исполняющая обязанности директора центра Татьяна Дьяченко объяснила, что концертные агентства часто бронируют даты заранее, и заведение не всегда сразу знает, кто будет выступать. После того как стало известно о планируемом концерте и реакции общественности, в центре решили не заключать соглашение.

По ее словам, заведение отреагировало на возмущение горожан и сообщило организаторам о необходимости искать другую локацию.

В команде певицы ситуацию назвали "минискандалом". Пиарщик артистки подтвердил отмену концерта и отметил, что решение было принято из-за бойкота со стороны части жителей города.

Также он добавил, что новой локации для выступления искать не будут, чтобы не провоцировать дальнейший резонанс.

По его словам, языковой вопрос остается чувствительным для общества и стал ключевой причиной ситуации.



