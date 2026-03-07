Гончаренко сходив на «Квартал 95» та вибухнув критикою

Народний депутат Олексій Гончаренко відвідав концерт студії Квартал 95 та поділився враженнями після виступу.

Гончаренко на «Квартал 95»

За його словами, шоу розпочалося із затримкою більш ніж на пів години. Причиною, як він стверджує, було те, що організатори чекали, поки в залі збереться достатньо глядачів.

Гончаренко зазначив, що помітив суттєві зміни у публіці. За його словами, серед глядачів майже не було політиків, бізнесменів чи відомих особистостей, які раніше часто відвідували виступи студії.

Також він заявив, що частина глядачів почала залишати зал ще до завершення концерту.

Нардеп також розкритикував зміст гумористичних номерів. За його словами, у виступах були жарти про окремих політиків, однак, на його думку, артисти уникали тем, пов’язаних із болючими питаннями.

Гончаренко окремо згадав жарт про керівника Офісу президента Андрія Єрмака, зазначивши, що артисти почали іронізувати над ним.

Крім того, депутат звернув увагу на те, що на виступі, за його словами, було небагато відомих артистів української естради.

Він також прокоментував реакцію одного з акторів студії — Євгена Кошового, заявивши, що тому не варто було так емоційно реагувати на його попередні пости.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що с итуація з електропостачанням в Одеській області залишається однією з найскладніших в Україні через системні російські удари по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, в області не залишилося жодної цілої магістральної підстанції Укренерго, а енергетична мережа зазнала масштабних руйнувань. З 11 необхідних силових трансформаторів наразі працюють лише чотири, що суттєво обмежує можливості передачі електроенергії. Крім ударів по магістральних об’єктах, російські війська почали масовано атакувати розподільчі підстанції напругою 110 кВ, які забезпечують електроенергією міста.

