Гончаренко сходил на «Квартал 95» и разразился критикой

Народный депутат Алексей Гончаренко посетил концерт студии Квартал 95 и поделился впечатлениями после выступления.

Гончаренко на «Квартал 95»

По его словам, шоу началось с задержкой более чем на полчаса. Причиной, по его словам, было то, что организаторы ждали, пока в зале соберется достаточно зрителей.

Гончаренко отметил, что подметил существенные изменения в публике. По его словам, среди зрителей почти не было политиков, бизнесменов или известных личностей, ранее часто посещавших выступления студии.

Также он заявил, что часть зрителей начала покидать зал еще до завершения концерта.

Нардеп также подверг критике содержание юмористических номеров. По его словам, в выступлениях были шутки об отдельных политиках, однако, по его мнению, артисты избегали тем, связанных с болезненными вопросами.

Гончаренко отдельно вспомнил шутку о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке, отметив, что артисты начали иронизировать над ним.

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что на выступлении, по его словам, было немного известных артистов украинской эстрады.

Он также прокомментировал реакцию одного из актеров студии Евгения Кошевого, заявив, что поэтому не стоило так эмоционально реагировать на его предыдущие посты.

