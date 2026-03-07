logo

Гончаренко сходил на «Квартал 95» и разразился критикой
commentss НОВОСТИ Все новости

Гончаренко сходил на «Квартал 95» и разразился критикой

Гончаренко посетил выступление «Квартала 95» и раскритиковал шоу

7 марта 2026, 22:47
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко посетил концерт студии Квартал 95 и поделился впечатлениями после выступления.

Гончаренко сходил на «Квартал 95» и разразился критикой

Гончаренко на «Квартал 95»

По его словам, шоу началось с задержкой более чем на полчаса. Причиной, по его словам, было то, что организаторы ждали, пока в зале соберется достаточно зрителей.

Гончаренко отметил, что подметил существенные изменения в публике. По его словам, среди зрителей почти не было политиков, бизнесменов или известных личностей, ранее часто посещавших выступления студии.

Также он заявил, что часть зрителей начала покидать зал еще до завершения концерта.

Нардеп также подверг критике содержание юмористических номеров. По его словам, в выступлениях были шутки об отдельных политиках, однако, по его мнению, артисты избегали тем, связанных с болезненными вопросами.

Гончаренко отдельно вспомнил шутку о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке, отметив, что артисты начали иронизировать над ним.

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что на выступлении, по его словам, было немного известных артистов украинской эстрады.

Он также прокомментировал реакцию одного из актеров студии Евгения Кошевого, заявив, что поэтому не стоило так эмоционально реагировать на его предыдущие посты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ситуация с электроснабжением в Одесской области остается одной из самых сложных в Украине из-за системных российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.
По его словам, в области не осталось ни одной целой магистральной подстанции Укрэнерго, а энергетическая сеть испытала масштабные разрушения. Из 11 необходимых силовых трансформаторов работают только четыре, что существенно ограничивает возможности передачи электроэнергии. Кроме ударов по магистральным объектам, российские войска начали массированно атаковать распределительные подстанции напряжением 110 кВ, которые снабжают электроэнергией города.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/53247
