Гончаренко розкритикував нові заяви Зеленського: «Який план? Плану немає»

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Президент України Володимир Зеленський у своєму новому інтерв'ю для видання Financial Times закликав суспільство до максимальної психологічної готовності, заявивши, що "ми всі повинні бути заряджені". Водночас народний депутат Олексій Гончаренко критично оцінив таку позицію влади, вказавши на відсутність чіткої стратегії у випадку кризових ситуацій, зокрема на тлі гострої нестачі ракет для протиповітряної оборони після останніх масованих обстрілів Києва та області.
Олексій Гончаренко і Володимир Зеленський
Коментуючи свіжі тези глави держави, Олексій Гончаренко іронічно зауважує, що рівень оптимізму у вищих ешелонах влади традиційно залишається на найвищому рівні.
Цим моментом, за словами політика, є жорстока реальність, з якою столиця та прилеглі регіони зіткнулися після нещодавнього повітряного удару ворога. Саме в цей час прийшло чітке усвідомлення критичного браку засобів перехоплення.
Нардеп звертає увагу на парадокс: президент, який безпосередньо відповідає за дипломатичний трек та забезпечення армії боєприпасами, у розмові із західними журналістами фактично перекладає відповідальність на зовнішні чинники. Зокрема, звучать слова, що перемога реальна, "якщо партнери не кинуть Україну з грошима для стійкості".
Гончаренко нагадує, що вже неодноразово публічно піднімав питання про наявність альтернативного плану дій на випадок форс-мажорів. Проте відповіді на те, що робити, коли боєкомплект для протиповітряних систем вичерпано повністю, суспільство так і не почуло.
Наостанок політик згадав недавнє зізнання радника президента Дмитра Литвина, який підтвердив, що Глава держави у своїй діяльності часто покладається на експромт.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після останнього масованого удару по Україні, глава держави відзначив високу ефективність протиповітряної оборони, проте звернув увагу на критичну проблему зі збиттям ворожої балістики.
У зв'язку з цим Україна
розраховує на рішучі кроки з боку партнерів під час саміту НАТО в Анкарі,
закликаючи США та європейські країни не тримати протиповітряне озброєння на
складах, а негайно спрямувати його для захисту мирних громадян.