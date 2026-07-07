Гончаренко розкритикував нові заяви Зеленського: «Який план? Плану немає»

Президент України Володимир Зеленський у своєму новому інтерв'ю для видання Financial Times закликав суспільство до максимальної психологічної готовності, заявивши, що "ми всі повинні бути заряджені". Водночас народний депутат Олексій Гончаренко критично оцінив таку позицію влади, вказавши на відсутність чіткої стратегії у випадку кризових ситуацій, зокрема на тлі гострої нестачі ракет для протиповітряної оборони після останніх масованих обстрілів Києва та області.

Олексій Гончаренко і Володимир Зеленський

Коментуючи свіжі тези глави держави, Олексій Гончаренко іронічно зауважує, що рівень оптимізму у вищих ешелонах влади традиційно залишається на найвищому рівні.

"Ну, і з впевненістю можна сказати, що потужність тут на максимум, — констатує народний депутат. — І путіна ми дістанем, і еліти зараз в росії почнуть бунтувати і все буде клас. Але хочу звернути увагу на інший момент".

Цим моментом, за словами політика, є жорстока реальність, з якою столиця та прилеглі регіони зіткнулися після нещодавнього повітряного удару ворога. Саме в цей час прийшло чітке усвідомлення критичного браку засобів перехоплення.

"Після вчорашньої атаки на Київ та область прийшло усвідомлення, що немає ракет для ППО", — наголошує Олексій Гончаренко.

Нардеп звертає увагу на парадокс: президент, який безпосередньо відповідає за дипломатичний трек та забезпечення армії боєприпасами, у розмові із західними журналістами фактично перекладає відповідальність на зовнішні чинники. Зокрема, звучать слова, що перемога реальна, "якщо партнери не кинуть Україну з грошима для стійкості".

"План супер! Буде працювати як швейцарський годинник, — іронізує парламентар. — Особливо, якщо на нотках потужності в черговий раз не посваритись з партнерами, від яких залежать поставки".

Гончаренко нагадує, що вже неодноразово публічно піднімав питання про наявність альтернативного плану дій на випадок форс-мажорів. Проте відповіді на те, що робити, коли боєкомплект для протиповітряних систем вичерпано повністю, суспільство так і не почуло.

"Я вже не раз писав і говорив про те — так який план? Який план, якщо щось піде не так? — запитує депутат. — Ось зараз в нас буквально немає ракет для ППО, який план? А немає його".

Наостанок політик згадав недавнє зізнання радника президента Дмитра Литвина, який підтвердив, що Глава держави у своїй діяльності часто покладається на експромт.

"Радник президента Литвин в нещодавньому інтервʼю заявив, що Зеленський постійно імпровізує. Готується до розмов, але імпровізує, — підсумовує Олексій Гончаренко. — Ну і ми з вами тепер бачимо результати його геніальної імпровізації".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після останнього масованого удару по Україні, глава держави відзначив високу ефективність протиповітряної оборони, проте звернув увагу на критичну проблему зі збиттям ворожої балістики.

"Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, — наголосив Президент, — але, на жаль, не по російській балістиці, і причина – саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів".

У зв'язку з цим Україна розраховує на рішучі кроки з боку партнерів під час саміту НАТО в Анкарі, закликаючи США та європейські країни не тримати протиповітряне озброєння на складах, а негайно спрямувати його для захисту мирних громадян.



