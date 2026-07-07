Гончаренко раскритиковал новые заявления Зеленского: «Какой план? Плана нет»

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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом интервью для издания Financial Times призвал общество к максимальной психологической готовности, заявив, что "мы все должны быть заряжены". В то же время, народный депутат Алексей Гончаренко критически оценил такую позицию власти, указав на отсутствие четкой стратегии в случае кризисных ситуаций, в частности на фоне острой нехватки ракет для противовоздушной обороны после последних массированных обстрелов Киева и области.
Алексей Гончаренко и Владимир Зеленский
Комментируя свежие тезисы главы государства, Алексей Гончаренко иронически отмечает, что уровень оптимизма в высших эшелонах власти традиционно остается на самом высоком уровне.
Этим моментом, по словам политика, есть жестокая реальность, с которой столица и близлежащие регионы столкнулись после недавнего воздушного удара врага. Именно в это время пришло четкое осознание критической нехватки средств перехвата.
Нардеп обращает внимание на парадокс: президент, непосредственно отвечающий за дипломатический трек и обеспечение армии боеприпасами, в разговоре с западными журналистами фактически перекладывает ответственность на внешние факторы. В частности, звучат слова, что победа реальна, "если партнеры не кинут Украину с деньгами для устойчивости".
Гончаренко напоминает, что уже не раз публично поднимал вопрос о наличии альтернативного плана действий на случай форс-мажоров. Однако ответ на то, что делать, когда боекомплект для противовоздушных систем исчерпан полностью, общество так и не услышало.
В заключение политик вспомнил недавнее признание советника президента Дмитрия Литвина, который подтвердил, что Глава государства в своей деятельности часто полагается на экспромт.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что после последнего массированного удара по Украине, глава государства отметил высокую эффективность противовоздушной обороны, однако обратил внимание на критическую проблему с ущербом враждебной баллистики.
В этой связи Украина рассчитывает на решительные шаги со стороны партнеров во время саммита НАТО в Анкаре, призывая США и европейские страны не держать противовоздушное вооружение на складах, а немедленно направить его для защиты мирных граждан.