Гончаренко раскритиковал новые заявления Зеленского: «Какой план? Плана нет»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом интервью для издания Financial Times призвал общество к максимальной психологической готовности, заявив, что "мы все должны быть заряжены". В то же время, народный депутат Алексей Гончаренко критически оценил такую позицию власти, указав на отсутствие четкой стратегии в случае кризисных ситуаций, в частности на фоне острой нехватки ракет для противовоздушной обороны после последних массированных обстрелов Киева и области.

Алексей Гончаренко и Владимир Зеленский

Комментируя свежие тезисы главы государства, Алексей Гончаренко иронически отмечает, что уровень оптимизма в высших эшелонах власти традиционно остается на самом высоком уровне.

"Ну и с уверенностью можно сказать, что мощность здесь на максимум, — констатирует народный депутат. — И путина мы получим, и элиты сейчас в России начнут бунтовать и все будет класс. Но хочу обратить внимание на другой момент".

Этим моментом, по словам политика, есть жестокая реальность, с которой столица и близлежащие регионы столкнулись после недавнего воздушного удара врага. Именно в это время пришло четкое осознание критической нехватки средств перехвата.

"После вчерашней атаки на Киев и область пришло осознание, что нет ракет для ПВО", — отмечает Алексей Гончаренко.

Нардеп обращает внимание на парадокс: президент, непосредственно отвечающий за дипломатический трек и обеспечение армии боеприпасами, в разговоре с западными журналистами фактически перекладывает ответственность на внешние факторы. В частности, звучат слова, что победа реальна, "если партнеры не кинут Украину с деньгами для устойчивости".

"План супер! Будут работать как швейцарские часы, — иронизирует парламентарий. — Особенно если на нотках мощности в очередной раз не поссориться с партнерами, от которых зависят поставки".

Гончаренко напоминает, что уже не раз публично поднимал вопрос о наличии альтернативного плана действий на случай форс-мажоров. Однако ответ на то, что делать, когда боекомплект для противовоздушных систем исчерпан полностью, общество так и не услышало.

"Я уже не раз писал и говорил о том – так какой план? Какой план, если что-нибудь пойдет не так? — спрашивает депутат. — Вот сейчас у нас буквально нет ракет для ПВО, какой план? А нет его".

В заключение политик вспомнил недавнее признание советника президента Дмитрия Литвина, который подтвердил, что Глава государства в своей деятельности часто полагается на экспромт.

"Советник президента Литвин в недавнем интервью заявил, что Зеленский постоянно импровизирует. Готовится к разговорам, но импровизирует, — заключает Алексей Гончаренко. — Ну, и мы с вами теперь видим результаты его гениальной импровизации".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после последнего массированного удара по Украине, глава государства отметил высокую эффективность противовоздушной обороны, однако обратил внимание на критическую проблему с ущербом враждебной баллистики.

"Наши воины показали сегодня хорошие результаты в сбитии дронов и крылатых ракет, — подчеркнул Президент, — но, к сожалению, не по российской баллистике, и причина — именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков".

В этой связи Украина рассчитывает на решительные шаги со стороны партнеров во время саммита НАТО в Анкаре, призывая США и европейские страны не держать противовоздушное вооружение на складах, а немедленно направить его для защиты мирных граждан.



