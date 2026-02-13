Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський прокоментував гучний скандал у соцмережах, що виник навколо спільного рекламного проєкту відомого бренду одягу та поштового оператора. Нагадаємо, користувачі розкритикували промо-матеріали за надмірну сексуалізацію образу "школярок".

Гендиректор «Укрпошти» у спідниці та білих колготках: Смілянський прокоментував закиди щодо «моделей ню» та моралі

У відповідь на критику Смілянський опублікував іронічне фото, створене штучним інтелектом, де він сам постає в короткій спідниці та білих колготках, демонструючи готовність до самоіронії.

"Цього тижня мене вчили моралі і моделі ню, і депутати, на яких немає де печатку поставити. Пару бригад потужних експертів вчили мене випускати марки. Але любов, здоровий глузд і вміння не сприймати себе серйозно, що видно з фото, допомагають тримати моральний стан у відповідному вигляді", — написав гендиректор.

Очільник компанії також подякував Збройним силам України за можливість дискутувати та жартувати навіть у складні часи, закликавши українців відволіктися від соцмереж заради близьких.

"А від мене всім – Love, звісно Sex і теплих та спокійних вихідних!", — додав Ігор Смілянський у своєму вітанні до 14 лютого.

Попри хейт у мережі, керівник "Укрпошти" дав зрозуміти, що не зважає на повчання "експертів" та продовжує дотримуватися власного стилю комунікації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що національний поштовий оператор "Укрпошта" опинився в епіцентрі чергового скандалу через рекламну кампанію до Дня святого Валентина. Приводом для обурення став спільний фотопроєкт із брендом одягу, що спеціалізується на відвертих зйомках.