Гендиректор «Укрпочты» в юбке и белых колготках: Смелянский прокомментировал упреки в «моделях ню» и морали

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский прокомментировал громкий скандал в соцсетях, возникший вокруг совместного рекламного проекта известного бренда одежды и почтового оператора. Напомним, пользователи раскритиковали промо-материалы за чрезмерную сексуализацию образа "школьниц".

В ответ на критику Смелянский опубликовал ироническое фото, созданное искусственным интеллектом, где он сам появляется в короткой юбке и белых колготках, демонстрируя готовность к самоиронии.

"На этой неделе меня учили морали и модели ню, и депутаты, на которых негде печать поставить. Пару бригад мощных экспертов учили меня выпускать марки. Но любовь, здравый смысл и умение не воспринимать себя серьезно, что видно из фото, помогают держать нравственное состояние в соответствующем виде", – написал гендиректор.

Глава компании также поблагодарил Вооруженные силы Украины за возможность дискутировать и шутить даже в сложные времена, призвав украинцев отвлечься от соцсетей ради близких.

"А от меня всем — Love, конечно Sex и теплых и спокойных выходных!", — добавил Игорь Смелянский в своем поздравлении к 14 февраля.

Несмотря на хейт в сети, руководитель "Укрпочты" дал понять, что не учитывает наставления "экспертов" и продолжает придерживаться собственного стиля коммуникации.

