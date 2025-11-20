"Виставка була ще влітку в Києві. Я мав дозвіл на зйомку і нічого таємного не публікував": нардеп Олександр Федієнко прокоментував відео, яке нині обговорюється в мережі.

«Флеш» захищає Федієнка – що каже сам нардеп про Тернопільський завод

"Воно було зроблено десь в середині літа, не знаю, чому кажуть всі про жовтень. Відео не стосується взагалі РЕБу, там був ще з радянських часів телефонний апарат. Коли я знімаю такі сюжети, я завжди питаю дозволу у людей, де я знімаю, що це виставка, там нічого таємного, закритого чи ще чогось я точно не оприлюднював і не казав",— таку позицію в етері КИЇВ24 висловив Олександр Федієнко, народний депутат України, "Слуга Народу".

За його словами, це була звичайна виставка і він туди прийшов як відвідувач. Загалом, Федієнко наголосив, що виступає за те, аби усі публічні тендери були у закритому режимі.

Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов також висловився з цього приводу та захистив нардепа, зазначивши, що на заводі нічого військового не виробляється, а уся озвучена інформація є у публічному доступі.

" Я продовжую наполягати, що завод фактично не працює. Виробляє там примітивні телефонні апарати, корпуси та проводка для техніки – це не "комплектуючі для Нептуна". Це якийсь 0,1% від колишніх ресурсів заводу. Тобто це не та ціль, куди треба відправити 10 ракет. Це як атакувати гаражний кооператив 5 Іскандерами, тому що там два гаражі збирають РЕБ. Ми навіть не знаємо, де ці апарати виробляють, можливо, взагалі в іншому місці, а використовують тільки бренд заводу", – зазначив "Флеш".

За його словами Федієнко чи не єдиний у Раді депутат-"технарь".

"Він веде блог про зв'язок і РЕБ, навчає військових. Він відвідує різні виставки, розповідає, що там бачив. Його знають в ЗСУ, чувак реально їздить по фронтах без піару. Відео, яке публікують, знято на виставці в Києві два місяці тому. На цій відкритій для всіх виставці був стенд заводу Оріон. Цей же завод проходить у всій відкритій тендерній документації з цими "старими" телефонними апаратами.

Федієнко нічого нового ворогу не розповів. Він мені не кум і не брат, періодично мене критикує, за що я його буває недолюблюю, але я людина справедлива те, що відбувається, мені більше схоже на політичні розбірки або відволікання уваги соціуму від поточних проблем.

Ну і звичайно це урок всім і мені теж, не варто взагалі згадувати нічого навіть те, що не таємне, бо завтра щось трапиться і будеш винен", – наголосив фахівець.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що журналістка Юлія Кирієнко звинуватила нардепа від "Слуги Народу" Олександра Федієнка у тому, що він нібито спричинив удар РФ по Тернополю. Раніше нардеп опублікував відео, де назвав місто та завод, на якому виготовляють українські засоби РЕБ. Робив репортаж з виставки на своєму каналі. Пізніше нардеп видалив цей файл, але журналістка Юлія Кирієнко зберегла відео.