"Выставка была еще летом в Киеве. У меня было разрешение на съемку и ничего тайного не публиковал": нардеп Александр Федиенко прокомментировал видео, которое сейчас обсуждается в сети.

«Флэш» защищает Федиенко – что говорит сам нардеп о Тернопольском заводе

"Оно было сделано где-то в середине лета, не знаю, почему говорят все о октябре. Видео не касается вообще РЭБа, там был еще с советских времен телефонный аппарат. Когда я снимаю такие сюжеты, я всегда спрашиваю разрешения у людей, где я снимаю, что это выставка, там ничего тайного, закрытого или еще чего-то я точно не обнародовал и не говорил", — такую позицию в эфире КИЕВ24 высказал Александр Федиенко, народный депутат Украины, "Слуга Народа".

По его словам, это была обычная выставка, и он туда пришел как посетитель. В целом Федиенко подчеркнул, что выступает за то, чтобы все публичные тендеры были в закрытом режиме.

Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов также высказался по этому поводу и защитил нардепа, отметив, что на заводе ничего военного не производится, а вся озвученная информация есть в публичном доступе.

"Я продолжаю настаивать, что завод фактически не работает. Производит там примитивные телефонные аппараты, корпуса и проводки для техники – это не "комплектующие для Нептуна". Это некий 0,1% от прежних ресурсов завода. То есть, это не та цель, куда нужно отправить 10 ракет. Это как атаковать гаражный кооператив 5 Искандерами, потому что там два гаража собирают РЭБ. Мы даже не знаем, где эти аппараты производят, возможно, вообще в другом месте, а используют только бренд завода", – отметил "Флэш".

По его словам, Федиенко едва ли не единственный в Раде депутат-"технарь".

"Он ведет блог о связи и РЭБ, учит военных. Он посещает разные выставки, рассказывает, что там видел. Его знают в ВСУ, чувак реально ездит по фронтам без пиара. Публикуемое видео снято на выставке в Киеве два месяца назад. На этой открытой для всех выставке был стенд завода Орион. Этот же завод проходит по всей открытой тендерной документации с этими "старыми" телефонными аппаратами.

Федиенко ничего нового врагу не поведал. Он мне не кум и не брат, периодически меня критикует, за что я его бывает недолюбливаю, но я человек справедливый к происходящему, мне больше похоже на политические разборки или отвлечение внимания социума от текущих проблем.

Ну и конечно это урок всем и мне тоже, не стоит вообще вспоминать ничего даже то, что не тайное, потому что завтра что-нибудь случится и будешь виноват", – подчеркнул специалист.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что журналистка Юлия Кириенко обвинила нардепа от "Слуги Народа" Александра Федиенко в том, что он якобы нанес удар РФ по Тернополю. Ранее нардеп опубликовал видео, где назвал город и завод, на котором производятся украинские средства РЭБ. Делал репортаж с выставки на своем канале. Позже нардеп удалил этот файл, но журналистка Юлия Кириенко сохранила видео.