Фінляндія арештувала віллу Бориса Ротенберга – соратника Володимира Путіна

У Фінляндії арештували розкішну віллу російсько-фінського мільярдера Бориса Ротенберга – одного з найближчих соратників президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє російське та фінське видання Yle з посиланням на реєстр справ про конфіскацію майна.

У друга Путіна конфіскували розкішну віллу – у Фінляндії взялися за майно олігарха Ротенберга

Йдеться про елітну віллу в місті Ханко, яка потрапила під процедуру примусового стягнення через несплату податку на нерухомість. Сума боргу становить лише кілька тисяч євро – мізер у порівнянні з багатомільйонними статками Ротенберга. Втім, через санкції ЄС бізнесмен протягом останніх років фактично не мав можливості переказувати кошти на рахунки у фінських банках.

Юридичний представник олігарха Мікко Мантере заявив, що питання щодо вілли "перебуває на розгляді", а арешт, за його словами, згодом можуть зняти. Однак станом на початок тижня обмеження на нерухомість залишалися чинними.

Це не перший удар по активам Ротенберга у Фінляндії. Раніше під примусове стягнення потрапила і комерційна нерухомість у Гельсінкі, що належить його компанії. Причиною стала заборгованість за комунальні послуги на суму понад 27 тисяч євро. Частину цього майна фінська служба стягнення боргів навіть встигла продати через онлайн-аукціон.

Активи Бориса Ротенберга у Фінляндії були заморожені ще у 2022 році після внесення бізнесмена до санкційного списку Європейського Союзу. Конфіскація означала заборону на будь-які операції з майном, однак арешт є значно жорсткішою мірою – він дозволяє продавати об’єкти для покриття боргів.

Ситуація з віллою в Ханко стала показовим прикладом того, як санкційний тиск поступово перетворюється з формального обмеження на реальні фінансові втрати навіть для найближчого оточення Кремля.

