Финляндия арестовала виллу Бориса Ротенберга – соратника Владимира Путина

В Финляндии арестовали роскошную виллу российско-финского миллиардера Бориса Ротенберга – одного из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает российское и финское издание Yle со ссылкой на реестр дел о конфискации имущества.

Речь идет об элитной вилле в городе Ханко, которая попала под процедуру принудительного взыскания из-за неуплаты налога на недвижимость. Сумма долга составляет лишь несколько тысяч евро – мизер по сравнению с многомиллионным состоянием Ротенберга. Впрочем, из-за санкций ЕС бизнесмен на протяжении последних лет фактически не имел возможности переводить средства на счета в финских банках.

Юридический представитель олигарха Микко Мантере заявил, что вопрос о вилле "находится на рассмотрении", а арест, по его словам, впоследствии могут быть сняты. Однако по состоянию на начало недели ограничения на недвижимость оставались в силе.

Это не первый удар по активам Ротенберга в Финляндии. Ранее под принудительное взыскание попала и коммерческая недвижимость в принадлежащую его компании Хельсинки. Причиной стала задолженность за коммунальные услуги на сумму более 27 тысяч евро. Часть этого имущества финская служба по взысканию долгов даже успела продать через онлайн-аукцион.

Активы Бориса Ротенберга в Финляндии были заморожены еще в 2022 году, после внесения бизнесмена в санкционный список Европейского Союза. Конфискация означала запрет на любые операции с имуществом, однако арест значительно жестче – он позволяет продавать объекты для покрытия долгов.

Ситуация с виллой в Ханко стала показательным примером того, как санкционное давление постепенно превращается из формального ограничения в реальные финансовые потери даже для ближайшего окружения Кремля.

