Гігантська Статуя Свободи впала і розсипалася – у Бразилії стихія знищила 24-метровий монумент

У Бразилії сильні пориви вітру призвели до падіння 24-метрової копії Статуї Свободи, встановленої у місті Гуаїба в агломерації Порту-Алегрі. Про інцидент повідомило місцеве видання Metrópoles.

Через ураганний вітер обвалилася 24-метрова Статуя Свободи

За наявною інформацією, монумент обвалився у понеділок, 15 грудня, на тлі різкого погіршення погодних умов. Напередодні місцева служба цивільної оборони оголосила червоний рівень небезпеки та закликала мешканців не залишати домівки, а також щільно зачинити вікна й двері.

Зруйнована статуя була копією всесвітньо відомого монумента в Нью-Йорку. Бразильська версія заввишки близько 24 метрів належала торговельній компанії Havan і розташовувалася на парковці біля одного з її магазинів.

У компанії повідомили, що під час падіння статуї обійшлося без постраждалих. За словами представників мережі, на момент інциденту парковка була майже порожньою, що дозволило уникнути трагедії.

Подія викликала резонанс у соцмережах – кадри з поваленою Статуєю Свободи швидко поширилися в мережі, ставши символом нищівної сили негоди, що накрила південь Бразилії.

