Гигантская Статуя Свободы упала и рассыпалась – в Бразилии стихия уничтожила 24-метровый монумент

В Бразилии сильные порывы ветра привели к падению 24-метровой копии Статуи Свободы, установленной в Гуаибе в агломерации Порту-Алегри. Об инциденте сообщило местное издание Metrópoles .

Из-за ураганного ветра обрушилась 24-метровая Статуя Свободы

По имеющейся информации, монумент рухнул в понедельник, 15 декабря, на фоне резкого ухудшения погодных условий. Накануне местная служба гражданской обороны объявила красный уровень опасности и призвала жителей не покидать дома, а также закрыть окна и двери.

Разрушенная статуя являлась копией всемирно известного монумента в Нью-Йорке. Бразильская версия высотой около 24 метров принадлежала торговой компании Havan и размещалась на парковке возле одного из ее магазинов.

В компании сообщили, что при падении статуи обошлось без пострадавших. По словам представителей сети, на момент инцидента парковка была почти пуста, что позволило избежать трагедии.

Событие вызвало резонанс в соцсетях – кадры с свергнутой Статуей Свободы быстро распространились в сети, став символом сокрушительной силы непогоды, накрывшей юг Бразилии.

