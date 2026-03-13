Філатов забив стрілку Лачену: скандал виходить за межі

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Мер Дніпра Борис Філатов публічно звернувся до блогера Ігоря Лаченкова на тлі конфлікту між ними у соціальних мережах та запропонував провести особисту зустріч.
Мер Дніпра запрошує Лачена на зустріч
У своєму дописі Філатов заявив, що чекає Лаченкова у понеділок, 16 березня, о 13:00 у своєму кабінеті в будівлі міської ради Дніпра на проспекті Дмитра Яворницького, 75.
Мер запропонував провести розмову у прямому ефірі та обговорити низку тем, які стали предметом їхнього публічного конфлікту.
Серед іншого Філатов заявив, що хоче поговорити про звинувачення у мародерстві, рейдерстві, питання бронювання від мобілізації, а також про заяви щодо родини блогера.
У дописі мер також повідомив, що на ім’я Ігоря Лаченкова вже замовлено пропуск до будівлі міської ради.
Конфлікт між Філатовим та Лаченковим останніми днями активно обговорюється у соцмережах і супроводжується взаємними публічними звинуваченнями.