logo_ukra

BTC/USD

70328

ETH/USD

2063.85

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Філатов забив стрілку Лачену: скандал виходить за межі
commentss НОВИНИ Всі новини

Філатов забив стрілку Лачену: скандал виходить за межі

Мер Дніпра Борис Філатов публічно викликав блогера Ігоря Лаченкова на розмову після їхнього конфлікту в соцмережах

13 березня 2026, 00:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Мер Дніпра Борис Філатов публічно звернувся до блогера Ігоря Лаченкова на тлі конфлікту між ними у соціальних мережах та запропонував провести особисту зустріч.

Філатов забив стрілку Лачену: скандал виходить за межі

Мер Дніпра запрошує Лачена на зустріч

У своєму дописі Філатов заявив, що чекає Лаченкова у понеділок, 16 березня, о 13:00 у своєму кабінеті в будівлі міської ради Дніпра на проспекті Дмитра Яворницького, 75.                       

Мер запропонував провести розмову у прямому ефірі та обговорити низку тем, які стали предметом їхнього публічного конфлікту.                     

Серед іншого Філатов заявив, що хоче поговорити про звинувачення у мародерстві, рейдерстві, питання бронювання від мобілізації, а також про заяви щодо родини блогера.

У дописі мер також повідомив, що на ім’я Ігоря Лаченкова вже замовлено пропуск до будівлі міської ради.

Конфлікт між Філатовим та Лаченковим останніми днями активно обговорюється у соцмережах і супроводжується взаємними публічними звинуваченнями.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Центрі вивчення окупації прокоментували публічний конфлікт між блогером Ігорем Лаченковим та мером Дніпра Борисом Філатовим. 
У заяві аналітики критично оцінили політичні суперечки довкола міського голови Дніпра та зазначили, що подібні конфлікти відволікають увагу від ситуації на фронті. Зокрема, вони звернули увагу на події на Гуляйпільський напрямок, де тривають активні бойові дії. На думку Центру, дискусії та політичні інтриги навколо місцевих політичних фігур не відповідають реальним викликам, які постають перед країною під час війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/borys_filatovv/3138
Теги:

Новини

Всі новини