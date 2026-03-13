Філатов забив стрілку Лачену: скандал виходить за межі

Мер Дніпра Борис Філатов публічно звернувся до блогера Ігоря Лаченкова на тлі конфлікту між ними у соціальних мережах та запропонував провести особисту зустріч.

Мер Дніпра запрошує Лачена на зустріч

У своєму дописі Філатов заявив, що чекає Лаченкова у понеділок, 16 березня, о 13:00 у своєму кабінеті в будівлі міської ради Дніпра на проспекті Дмитра Яворницького, 75.

Мер запропонував провести розмову у прямому ефірі та обговорити низку тем, які стали предметом їхнього публічного конфлікту.

Серед іншого Філатов заявив, що хоче поговорити про звинувачення у мародерстві, рейдерстві, питання бронювання від мобілізації, а також про заяви щодо родини блогера.

У дописі мер також повідомив, що на ім’я Ігоря Лаченкова вже замовлено пропуск до будівлі міської ради.

Конфлікт між Філатовим та Лаченковим останніми днями активно обговорюється у соцмережах і супроводжується взаємними публічними звинуваченнями.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Центрі вивчення окупації прокоментували публічний конфлікт між блогером Ігорем Лаченковим та мером Дніпра Борисом Філатовим.

У заяві аналітики критично оцінили політичні суперечки довкола міського голови Дніпра та зазначили, що подібні конфлікти відволікають увагу від ситуації на фронті. Зокрема, вони звернули увагу на події на Гуляйпільський напрямок, де тривають активні бойові дії. На думку Центру, дискусії та політичні інтриги навколо місцевих політичних фігур не відповідають реальним викликам, які постають перед країною під час війни.