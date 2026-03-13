Филатов забил стрелку Лачену: скандал выходит за пределы

Мэр Днепра Борис Филатов публично обратился к блогеру Игорю Лаченкову на фоне конфликта между ними в социальных сетях и предложил провести личную встречу.

Мэр Днепра приглашает Лачена на встречу

В своем сообщении Филатов заявил, что ждет Лаченкова в понедельник, 16 марта, в 13.00 в своем кабинете в здании городского совета Днепра на проспекте Дмитрия Яворницкого, 75.

Мэр предложил провести разговор в прямом эфире и обсудить ряд тем, ставших предметом их публичного конфликта.

Среди прочего Филатов заявил, что хочет поговорить об обвинениях в мародерстве, рейдерстве, вопросе бронирования от мобилизации, а также о заявлениях по поводу семьи блоггера.

В сообщении мэр также сообщил, что на имя Игоря Лаченкова уже заказан пропуск в здание городского совета.

Конфликт между Филатовым и Лаченковым в последние дни активно обсуждается в соцсетях и сопровождается взаимными публичными обвинениями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Центре изучения оккупации прокомментировали публичный конфликт между блоггером Игорем Лаченковым и мэром Днепра Борисом Филатовым.

В заявлении аналитики критически оценили политические споры вокруг мэра Днепра и отметили, что подобные конфликты отвлекают внимание от ситуации на фронте. В частности, они обратили внимание на события на Гуляйпольское направление, где продолжаются активные боевые действия. По мнению Центра, дискуссии и политические интриги вокруг местных политических фигур не отвечают реальным вызовам, стоящим перед страной во время войны.