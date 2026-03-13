Филатов забил стрелку Лачену: скандал выходит за пределы

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Мэр Днепра Борис Филатов публично обратился к блогеру Игорю Лаченкову на фоне конфликта между ними в социальных сетях и предложил провести личную встречу.
Мэр Днепра приглашает Лачена на встречу
В своем сообщении Филатов заявил, что ждет Лаченкова в понедельник, 16 марта, в 13.00 в своем кабинете в здании городского совета Днепра на проспекте Дмитрия Яворницкого, 75.
Мэр предложил провести разговор в прямом эфире и обсудить ряд тем, ставших предметом их публичного конфликта.
Среди прочего Филатов заявил, что хочет поговорить об обвинениях в мародерстве, рейдерстве, вопросе бронирования от мобилизации, а также о заявлениях по поводу семьи блоггера.
В сообщении мэр также сообщил, что на имя Игоря Лаченкова уже заказан пропуск в здание городского совета.
Конфликт между Филатовым и Лаченковым в последние дни активно обсуждается в соцсетях и сопровождается взаимными публичными обвинениями.