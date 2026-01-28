Фіцо проти Politico: скандал навколо «психічного стану» Трампа

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо різко відреагував на публікацію видання Politico, у якій йшлося про його нібито критичні оцінки поведінки та психічного стану президента США Дональда Трампа.

Що з психічним станом Трампа

У матеріалі Politico стверджувалося, що Фіцо під час розмов із лідерами ЄС згадував свою особисту зустріч із Трампом, яка відбулася 17 січня у Флориді, та нібито описував американського президента як "небезпечного", наголошуючи на його "стані розуму". За даними джерел видання, словацький прем’єр був шокований поведінкою Трампа.

Після публікації Фіцо виступив із жорсткою заявою у соцмережі X, звинувативши Politico у свідомому поширенні брехні та спробі підірвати зовнішню політику Словаччини. За його словами, портал є "пробрюссельським ліберальним ресурсом", метою якого є знищення конструктивних відносин Словаччини з різними країнами світу.

Фіцо також категорично заперечив, що обговорював враження від зустрічі з Трампом під час неформального саміту в Брюсселі. Він наголосив, що не виступав на цьому заході та не проводив жодних неформальних розмов із главами урядів чи президентами щодо візиту до США. За його словами, жоден із прем’єрів країн Вишеградської четвірки також не брав участі в подібних обговореннях.

Словацький прем’єр підкреслив, що сам саміт він відкрито критикував — як його формат, так і спосіб організації — а інформацію Politico назвав вигаданою і такою, що не має жодних доказів чи свідків.

