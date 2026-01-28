Фицо против Politico: скандал вокруг «психического состояния» Трампа

Премьер Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на публикацию издания Politico, в которой говорилось о его якобы критических оценках поведения и психического состояния президента США Дональда Трампа.

Что с психическим состоянием Трампа

В материале Politico утверждалось, что Фицо во время разговоров с лидерами ЕС вспоминал свою личную встречу с Трампом, которая состоялась 17 января во Флориде, и якобы описывал американского президента как "опасного", подчеркивая его "состояние ума". По данным источников издания, словацкий премьер был шокирован поведением Трампа.

После публикации Фицо выступил с жестким заявлением в соцсети X, обвинив Politico в сознательном распространении лжи и попытке взорвать внешнюю политику Словакии . По его словам, портал является "пробрюссельским либеральным ресурсом", целью которого является уничтожение конструктивных отношений Словакии с разными странами мира.

Фицо также категорически возразил, что обсуждал впечатление от встречи с Трампом во время неформального саммита в Брюсселе. Он подчеркнул, что не выступал на этом мероприятии и не проводил никаких неформальных разговоров с главами правительств или президентами по поводу визита в США. По его словам, ни один из премьеров стран Вышеградской четверки также не участвовал в подобных обсуждениях.

Словацкий премьер подчеркнул, что сам саммит он открыто критиковал — как его формат, так и способ организации — а информацию Politico назвал вымышленной и не имеющей никаких доказательств или свидетелей.

