Європейські партнери не можуть прийти до тями: у Раді зробили нову заяву через “плівки Міндіча”

В Україні розгорається скандал з “плівками Міндіча” — народні депутати не можуть оговтатися від шоку. Однак висувають пропозиції, як виправити ситуацію.

Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка України Ніна Южаніна запропонувала перелік спільних дій та звернулася до інших нардепів.

“Сьогодні вранці мене запитали: "І що це… Чому всі мовчать Думаєте люди знову стерплять???" Я відповіла, що фракція Європейська Солідарність" зробила заяву і діє в можливих межах воєнного часу”, — повідомила народна депутатка.

Сьогодні, за її словами, ще чіткіші очевидні наслідки та спільні дії:

1. Сфери, де і на яких заробляла ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННА ГРУПА, мають бути проаудійовані. І що робити тепер з Рахунковою палатою (бо її очолює теж людина, до якої НУЛЬ ДОВІРИ)?

2. "Підрядник" Філіп Пронін має бути швидко відсторонений, бо працювати з фінансовими розвідками інших країн — йому вже не дозволять. Маємо зберегти інституцію, бо вона нам ДУЖЕ ПОТРІБНА.

3. Відставка всього уряду. Бо з ним МИ (країна) вже не досягнемо жодного прогресу. Тим паче євроінтеграційного. Маємо зберегти хоча б четверте місце серед країн кандидатів по вступу до Європейського союзу.

“ПЕРЕЧЕКАТИ, ДОЧЕКАТИСЬ — це НЕ наш шлях і вибір. Впевнена, що партнери України теж не можуть прийти до тями після таких НАЙМАСШТАБНІШИХ РОЗКРАДАНЬ як коштів партнерів, так і нашого бюджету. Єдине, що важливо, як на мене — НЕ ХОВАЙТЕСЯ за формальними формулюваннями, НЕ БІЙТЕСЯ чергових, а для когось нових, атак з боку ручних каральних органів”, — закликала народна депутатка.

За її словами, якби всі політичні сили в парламенті об'єдналися — можна було б виправити ситуацію, а НАБУ і САП нехай роблять свою роботу.

