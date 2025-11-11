Європейські партнери не можуть прийти до тями: у Раді зробили нову заяву через “плівки Міндіча”

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Україні розгорається скандал з “плівками Міндіча” — народні депутати не можуть оговтатися від шоку. Однак висувають пропозиції, як виправити ситуацію.
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка України Ніна Южаніна запропонувала перелік спільних дій та звернулася до інших нардепів.
Сьогодні, за її словами, ще чіткіші очевидні наслідки та спільні дії:
1. Сфери, де і на яких заробляла ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННА ГРУПА, мають бути проаудійовані. І що робити тепер з Рахунковою палатою (бо її очолює теж людина, до якої НУЛЬ ДОВІРИ)?
2. "Підрядник" Філіп Пронін має бути швидко відсторонений, бо працювати з фінансовими розвідками інших країн — йому вже не дозволять. Маємо зберегти інституцію, бо вона нам ДУЖЕ ПОТРІБНА.
3. Відставка всього уряду. Бо з ним МИ (країна) вже не досягнемо жодного прогресу. Тим паче євроінтеграційного. Маємо зберегти хоча б четверте місце серед країн кандидатів по вступу до Європейського союзу.
За її словами, якби всі політичні сили в парламенті об'єдналися — можна було б виправити ситуацію, а НАБУ і САП нехай роблять свою роботу.
