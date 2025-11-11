Европейские партнеры не могут прийти в себя: в Раде сделали новое заявление из-за "пленок Миндича"

В Украине разгорается скандал с "пленками Миндича" — народные депутаты не могут оправиться от шока. Однако выдвигают предложения, как исправить ситуацию.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Нина Южанина предложила перечень совместных действий и обратилась к другим нардепам.

"Сегодня утром меня спросили: "И что это... Почему все молчат? Думаете, люди снова стерпят???" Я ответила, что фракция Европейская Солидарность" сделала заявление и действует в возможных пределах военного времени”, — сообщила народная депутат.

Сегодня, по ее словам, еще более четкие очевидные последствия и общие действия:

1. Сферы, где и на которых зарабатывала ОРГАНИЗИРОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, должны быть проаудированы. И что делать теперь со Счетной палатой (потому что ее возглавляет тоже человек, к которому НОЛЬ ДОВЕРИЯ)?

2. "Подрядчик" Филипп Пронин должен быть быстро отстранен, потому что работать с финансовыми разведками других стран ему уже не разрешат. Должны сохранить институт, потому что он нам ОЧЕНЬ НУЖЕН.

3. Отставка всего правительства. Потому что с ним МЫ (страна) уже не добьемся ни одного прогресса. Тем более евроинтеграционного. Должны сохранить хотя бы четвертое место среди стран кандидатов по вступлению в Европейский союз.

"ПЕРЕЖДАТЬ, ДОЖДАТЬСЯ — это НЕ наш путь и выбор. Уверена, что партнеры Украины тоже не могут прийти в себя после таких САМЫХ МАШТАБНЫХ ХИЩЕНИЙ как средств партнеров, так и нашего бюджета. Единственное, что важно, по-моему — НЕ ПРЯЧТЕСЬ за формальными формулировками, НЕ БОЙТЕСЯ дежурных, а для кого-то новых, атак со стороны ручных карательных органов”, — призвала народная депутат.

По ее словам, если бы все политические силы в парламенте объединились – можно было бы исправить ситуацию, а НАБУ и САП пусть делают свою работу.

