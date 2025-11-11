Европейские партнеры не могут прийти в себя: в Раде сделали новое заявление из-за "пленок Миндича"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине разгорается скандал с "пленками Миндича" — народные депутаты не могут оправиться от шока. Однако выдвигают предложения, как исправить ситуацию.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народная депутат Украины Нина Южанина предложила перечень совместных действий и обратилась к другим нардепам.
Сегодня, по ее словам, еще более четкие очевидные последствия и общие действия:
1. Сферы, где и на которых зарабатывала ОРГАНИЗИРОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, должны быть проаудированы. И что делать теперь со Счетной палатой (потому что ее возглавляет тоже человек, к которому НОЛЬ ДОВЕРИЯ)?
2. "Подрядчик" Филипп Пронин должен быть быстро отстранен, потому что работать с финансовыми разведками других стран ему уже не разрешат. Должны сохранить институт, потому что он нам ОЧЕНЬ НУЖЕН.
3. Отставка всего правительства. Потому что с ним МЫ (страна) уже не добьемся ни одного прогресса. Тем более евроинтеграционного. Должны сохранить хотя бы четвертое место среди стран кандидатов по вступлению в Европейский союз.
По ее словам, если бы все политические силы в парламенте объединились – можно было бы исправить ситуацию, а НАБУ и САП пусть делают свою работу.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что за Зеленского вступился его друг.