Прем'єр зі “Слуги народу” вступився за Зеленського: Боклан заявив, що може “дать в рожу”

Викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері України значно збільшило кількість критики у бік президента України Володимира Зеленського. Адже одного з ймовірних учасників схеми пов'язують безпосередньо із Зеленським.

Кадр із серіалу "Слуга народу"

Актор, який зіграв у серіалі “Слуга народу” роль нечистого на руку прем'єр-міністра, Станіслав Боклан записав відео, у якому різко відповів тим, хто критикує Зеленського. При цьому він записав звернення російською.

“Дорогие друзья, меня зовут Станислав Боклан. Вы знаете, мне всегда везло на друзей. У меня друзья честные, справедливые, нормальные, нормальные люди. И один из них это Володя Зеленский, Владимир Александрович Зеленский. И мне очень неприятно, что моего друга оскорбляют. Оскорбляют исподтишка, оскорбляют, как бы прячутся за какими-то именами, никами, какими-то всевозможными формами. Господа, попробуйте оскорблять на расстоянии вытянутой руки. Попробуйте, может вам тогда кто-нибудь даст в рожу за это. Вот лично я”, — сказав актор.

Відео на підтримку Зеленського опубліковане на офіційних сторінках актора в Facebook та Instagram.





Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ще один друг Зеленського, відомий за роллю колишнього президента у тому ж серіалі режисер Олексій Кірющенко, за даними журналістів, отримує мільйони на енергетиці.

Останні кілька років, як повідомляють у Центрі протидії корупції, Кірющенко опановував нову сферу — електроенергетику. Зазначається, що режисер одразу почав займатися багатомільйонними тендерами. За даними ЦПК, вигравати тендери допомагають фірми з орбіти Бойка.