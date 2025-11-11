Прем'єр зі “Слуги народу” вступився за Зеленського: Боклан заявив, що може “дать в рожу”

Рубрики
Викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері України значно збільшило кількість критики у бік президента України Володимира Зеленського. Адже одного з ймовірних учасників схеми пов'язують безпосередньо із Зеленським.
Кадр із серіалу "Слуга народу"
Актор, який зіграв у серіалі “Слуга народу” роль нечистого на руку прем'єр-міністра, Станіслав Боклан записав відео, у якому різко відповів тим, хто критикує Зеленського. При цьому він записав звернення російською.
Відео на підтримку Зеленського опубліковане на офіційних сторінках актора в Facebook та Instagram.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ще один друг Зеленського, відомий за роллю колишнього президента у тому ж серіалі режисер Олексій Кірющенко, за даними журналістів, отримує мільйони на енергетиці.
Останні кілька років, як повідомляють у Центрі протидії корупції, Кірющенко опановував нову сферу — електроенергетику. Зазначається, що режисер одразу почав займатися багатомільйонними тендерами. За даними ЦПК, вигравати тендери допомагають фірми з орбіти Бойка.