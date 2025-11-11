Премьер из "Слуги народа" вступился за Зеленского: Боклан заявил, что может "дать в рожу"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Разоблачение масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере Украины значительно увеличило количество критики в сторону президента Украины Владимира Зеленского. А ведь одного из вероятных участников схемы связывают непосредственно с Зеленским.
Кадр из сериала "Слуга народа"
Актер, сыгравший в сериале "Слуга народа" роль нечистого на руку премьер-министра, Станислав Боклан записал видео, в котором резко ответил тем, кто критикует Зеленского. При этом он записал обращение на русском.
Видео в поддержку Зеленского опубликовано на официальных страницах актера Facebook и Instagram.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что еще один друг Зеленского, известный по роли бывшего президента в том же сериале режиссер Алексей Кирющенко, по данным журналистов, получает миллионы на энергетике.
Последние несколько лет, как сообщают в Центре противодействия коррупции, Кирющенко овладевал новой сферой — электроэнергетикой. Отмечается, что режиссер сразу же начал заниматься многомиллионными тендерами. По данным ЦПК, выигрывать тендеры помогают фирмы с орбиты Бойко.