Премьер из "Слуги народа" вступился за Зеленского: Боклан заявил, что может "дать в рожу"

Разоблачение масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере Украины значительно увеличило количество критики в сторону президента Украины Владимира Зеленского. А ведь одного из вероятных участников схемы связывают непосредственно с Зеленским.

Кадр из сериала "Слуга народа"

Актер, сыгравший в сериале "Слуга народа" роль нечистого на руку премьер-министра, Станислав Боклан записал видео, в котором резко ответил тем, кто критикует Зеленского. При этом он записал обращение на русском.

"Дорогие друзья, меня зовут Станислав Боклан. Вы знаете, мне всегда везло на друзей. У меня друзья честные, справедливые, нормальные, нормальные люди. И один из них это Володя Зеленский, Владимир Александрович Зеленский. И мне очень неприятно, что моего друга оскорбляют. Оскорбляют исподтишка, оскорбляют, как бы прячутся за какими-то именами, никами, какими-то всевозможными формами. Господа, попробуйте оскорблять на расстоянии вытянутой руки. Попробуйте, может вам тогда кто-нибудь даст в рожу за это. Вот лично я”, — отметил актер.

Видео в поддержку Зеленского опубликовано на официальных страницах актера Facebook и Instagram.





Напомним: портал "Комментарии" писал, что еще один друг Зеленского, известный по роли бывшего президента в том же сериале режиссер Алексей Кирющенко, по данным журналистов, получает миллионы на энергетике.

Последние несколько лет, как сообщают в Центре противодействия коррупции, Кирющенко овладевал новой сферой — электроэнергетикой. Отмечается, что режиссер сразу же начал заниматься многомиллионными тендерами. По данным ЦПК, выигрывать тендеры помогают фирмы с орбиты Бойко.