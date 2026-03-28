Скандали «Ера домогосподарок» офіційно розпочалася: українські розробники БпЛА іронічно відповіли очільнику Rheinmetall
«Ера домогосподарок» офіційно розпочалася: українські розробники БпЛА іронічно відповіли очільнику Rheinmetall

Ефективність проти скепсису: як українська індустрія безпілотників відреагувала на критику гендиректора Rheinmetall

28 березня 2026, 21:19
Недилько Ксения

Українська спільнота виробників безпілотних систем не залишила без уваги резонансну заяву генерального директора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Раніше очільник гіганта індустрії порівняв українських розробників із "домогосподарками", які використовують лише 3D-принтери.

Українські дрони-перехоплювачі. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє журналіст Саймон Шустер, представники компанії Skyfall та інші учасники ринку відповіли на цей скепсис, наголосивши на реальних результатах своєї роботи на полі бою. Виробники впевнені, що здатність їхніх виробів ліквідувати найсучаснішу ворожу техніку є найкращим аргументом у будь-якій суперечці.

"Якщо безпілотника, створеного українськими "домогосподарками", достатньо, щоб знищити танки та артилерію... Гадаю, зараз офіційно настала ера "домогосподарок"", — цитує журналіст представників української індустрії.

Представники Skyfall підкреслили, що саме українські дрони сьогодні демонструють ефективність, яка часто перевершує дорогі західні аналоги. Незважаючи на кустарні умови виробництва, про які згадував Паппергер, ці апарати стали ключовим інструментом у протистоянні загарбникам.

Конфлікт поглядів виник після того, як голова Rheinmetall висловив сумнів у довгостроковій конкурентоспроможності дрібних українських майстерень порівняно з великими промисловими підприємствами. Проте українські інженери довели, що гнучкість та швидкість інновацій мають вирішальне значення в сучасній війні.                                                                                  



