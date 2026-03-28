«Эра домохозяек» официально началась: украинские разработчики БПЛА иронично ответили руководителю Rheinmetall

Украинское сообщество производителей беспилотных систем не оставило без внимания резонансное заявление генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Ранее глава гиганта индустрии сравнил украинских разработчиков с "домохозяйками", которые используют только 3D-принтеры.

Украинские дроны-перехватчики. Фото из открытых источников

Как сообщает журналист Саймон Шустер, представители компании Skyfall и другие участники рынка ответили на этот скепсис, отметив реальные результаты своей работы на поле боя. Производители уверены, что способность их изделий ликвидировать самую современную вражескую технику является лучшим аргументом в любом споре.

"Если беспилотника, созданного украинскими "домохозяйками", достаточно, чтобы уничтожить танки и артиллерию... Думаю, сейчас официально наступила эра "домохозяек"", — цитирует журналист представителей украинской индустрии.

Представители Skyfall подчеркнули, что именно украинские дроны сегодня демонстрируют эффективность, часто превосходящую дорогие западные аналоги. Несмотря на кустарные условия производства, о которых упоминал Паппергер, эти аппараты стали ключевым инструментом в противостоянии захватчикам.

Конфликт взглядов возник после того, как глава Rheinmetall выразил сомнение в долгосрочной конкурентоспособности мелких украинских мастерских по сравнению с крупными промышленными предприятиями. Однако украинские инженеры доказали, что гибкость и быстрота инноваций имеют решающее значение в современной войне.