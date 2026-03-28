«Эра домохозяек» официально началась: украинские разработчики БПЛА иронично ответили руководителю Rheinmetall

Эффективность против скепсиса: как украинская индустрия беспилотников отреагировала на критику гендиректора Rheinmetall

28 марта 2026, 21:19
Недилько Ксения

Украинское сообщество производителей беспилотных систем не оставило без внимания резонансное заявление генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Ранее глава гиганта индустрии сравнил украинских разработчиков с "домохозяйками", которые используют только 3D-принтеры.

Украинские дроны-перехватчики. Фото из открытых источников

Как сообщает журналист Саймон Шустер, представители компании Skyfall и другие участники рынка ответили на этот скепсис, отметив реальные результаты своей работы на поле боя. Производители уверены, что способность их изделий ликвидировать самую современную вражескую технику является лучшим аргументом в любом споре.

"Если беспилотника, созданного украинскими "домохозяйками", достаточно, чтобы уничтожить танки и артиллерию... Думаю, сейчас официально наступила эра "домохозяек"", — цитирует журналист представителей украинской индустрии.

Представители Skyfall подчеркнули, что именно украинские дроны сегодня демонстрируют эффективность, часто превосходящую дорогие западные аналоги. Несмотря на кустарные условия производства, о которых упоминал Паппергер, эти аппараты стали ключевым инструментом в противостоянии захватчикам.

Конфликт взглядов возник после того, как глава Rheinmetall выразил сомнение в долгосрочной конкурентоспособности мелких украинских мастерских по сравнению с крупными промышленными предприятиями. Однако украинские инженеры доказали, что гибкость и быстрота инноваций имеют решающее значение в современной войне.                                                                                                                



