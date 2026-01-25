Енергетичний скандал: ДТЕК достроково припиняє співпрацю з «Енергоатомом»

Енергетична компанія ДТЕК ініціює процедуру дострокового припинення договору з Енергоатом. У компанії пояснили, що не можуть дозволити собі ризикувати довірою суспільства та репутацією енергетиків, які щодня працюють у надзвичайно складних умовах — під час морозів, снігопадів і російських обстрілів — щоб відновлювати електропостачання для українців.

ДТЕК більше не повʼязує себе з Енергоатомом

У ДТЕК наголосили, що обставини укладення договору з "Енергоатомом" стали предметом публічних дискусій, а будь-які потенційні скандали лише підривають стійкість енергетичної системи країни. Саме тому в компанії вважають за необхідне зробити крок на випередження та припинити співпрацю в межах цього контракту.

Також у ДТЕК підкреслили, що стабільність української енергетики напряму пов’язана з міжнародною підтримкою, яка залишається критично важливою для країни. Репутаційні ризики, за словами представників компанії, не сприяють ані довірі партнерів, ані зміцненню позицій України на міжнародній арені, особливо в умовах війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна перебуває за крок до гуманітарної катастрофи через тривалі та цілеспрямовані російські удари по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю Reuters.

За його словами, будь-які майбутні переговори про мир повинні обов’язково включати повне припинення атак на енергетичні об’єкти. Тімченко наголосив, що неможливо говорити про мир, коли удари по енергетиці тривають, а мільйони людей змушені виживати без тепла та стабільного електропостачання. Протягом останніх тижнів Україна переживає сильні морози — температура опускалася до мінус 15–20 градусів. У цей час Росія продовжує бити по газотранспортній системі, сховищах газу та об’єктах видобутку. Як наслідок, у багатьох регіонах світло подається лише на 3–4 години, після чого слідують перерви тривалістю до 10–15 годин. Деякі багатоквартирні будинки вже кілька тижнів залишаються без опалення.

