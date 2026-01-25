Енергетичний скандал: ДТЕК достроково припиняє співпрацю з «Енергоатомом»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Енергетична компанія ДТЕК ініціює процедуру дострокового припинення договору з Енергоатом. У компанії пояснили, що не можуть дозволити собі ризикувати довірою суспільства та репутацією енергетиків, які щодня працюють у надзвичайно складних умовах — під час морозів, снігопадів і російських обстрілів — щоб відновлювати електропостачання для українців.
ДТЕК більше не повʼязує себе з Енергоатомом
У ДТЕК наголосили, що обставини укладення договору з "Енергоатомом" стали предметом публічних дискусій, а будь-які потенційні скандали лише підривають стійкість енергетичної системи країни. Саме тому в компанії вважають за необхідне зробити крок на випередження та припинити співпрацю в межах цього контракту.
Також у ДТЕК підкреслили, що стабільність української енергетики напряму пов’язана з міжнародною підтримкою, яка залишається критично важливою для країни. Репутаційні ризики, за словами представників компанії, не сприяють ані довірі партнерів, ані зміцненню позицій України на міжнародній арені, особливо в умовах війни.