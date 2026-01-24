Енергетичне перемир’я або катастрофа: гендиректор ДТЕК шокує заявою

Україна перебуває за крок до гуманітарної катастрофи через тривалі та цілеспрямовані російські удари по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю Reuters.

Гендиректор ДТЕК про стан енергетики України

За його словами, будь-які майбутні переговори про мир повинні обов’язково включати повне припинення атак на енергетичні об’єкти. Тімченко наголосив, що неможливо говорити про мир, коли удари по енергетиці тривають, а мільйони людей змушені виживати без тепла та стабільного електропостачання.

Протягом останніх тижнів Україна переживає сильні морози — температура опускалася до мінус 15–20 градусів. У цей час Росія продовжує бити по газотранспортній системі, сховищах газу та об’єктах видобутку. Як наслідок, у багатьох регіонах світло подається лише на 3–4 години, після чого слідують перерви тривалістю до 10–15 годин. Деякі багатоквартирні будинки вже кілька тижнів залишаються без опалення.

Українська енергосистема наразі тримається завдяки імпорту газу, зокрема зі США. Через пошкодження газових, вугільних і гідроелектростанцій вони працюють далеко не на повну потужність. За оцінками Тімченка, ДТЕК втратив від 60 до 70% своїх генерувальних потужностей, а прямі збитки компанії сягають сотень мільйонів доларів.

За оцінками Світового Банку, повне відновлення енергетичного сектору України коштуватиме 65–70 мільярдів доларів. При цьому в багатьох випадках йдеться не про ремонт старих об’єктів, а про фактичне створення нової енергосистеми з нуля.

Водночас у підготовці стратегії повоєнного відновлення України дедалі помітнішу роль відіграє американська інвестиційна компанія BlackRock, яка долучилася до розробки відповідного плану разом із українською стороною.

Тімченко наголошує: Україні вже зараз потрібно різко прискорити розвиток децентралізованої генерації — сонячних електростанцій, "зелених" енергопарків і систем зберігання енергії. Така модель зробить енергетичні об’єкти менш вразливими до атак дронів і ракет.

За його словами, Україна не може розраховувати на швидке підписання мирної угоди, тому підготовка до тривалої енергетичної боротьби має починатися вже сьогодні — із накопичення критичного обладнання та посилення протиповітряної оборони.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські військові та розвідка фіксують ознаки можливої масованої повітряної атаки з боку Росії найближчим часом. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі телеканалу NTA.