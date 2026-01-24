Энергетическое перемирие или катастрофа: гендиректор ДТЭК шокирует заявлением

Украина находится в шаге от гуманитарной катастрофы из-за длительных и целенаправленных российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Reuters .

Гендиректор ДТЕК про состояние энергетики Украины

По его словам, любые предстоящие переговоры о мире должны обязательно включать в себя полное прекращение атак на энергетические объекты. Тимченко подчеркнул, что невозможно говорить о мире, когда удары по энергетике продолжаются, а миллионы людей вынуждены выживать без тепла и стабильного электроснабжения.

В последние недели Украина переживает сильные морозы — температура опускалась до минус 15–20 градусов. В настоящее время Россия продолжает бить по газотранспортной системе, хранилищам газа и объектам добычи. Как следствие, во многих регионах свет подается только на 3-4 часа, после чего перерывы продолжительностью до 10-15 часов. Некоторые многоквартирные дома уже несколько недель остаются без отопления.

Украинская энергосистема держится благодаря импорту газа, в частности из США. Из-за повреждений газовых, угольных и гидроэлектростанций они работают далеко не на полную мощность. По оценкам Тимченко, ДТЭК потерял от 60 до 70% своих генерирующих мощностей, а прямые убытки компании достигают сотен миллионов долларов.

По оценкам Всемирного Банка, полное восстановление энергетического сектора Украины обойдется в 65–70 миллиардов долларов. При этом во многих случаях речь идет не о ремонте старых объектов, а о фактическом создании новой энергосистемы с нуля.

В то же время, в подготовке стратегии послевоенного восстановления Украины все более заметную роль играет американская инвестиционная компания BlackRock , которая присоединилась к разработке соответствующего плана вместе с украинской стороной.

Тимченко отмечает, что Украине уже сейчас нужно резко ускорить развитие децентрализованной генерации — солнечных электростанций, "зеленых" энергопарков и систем хранения энергии. Такая модель сделает энергетические объекты менее уязвимыми к атакам дронов и ракет.

По его словам, Украина не может рассчитывать на скорейшее подписание мирного соглашения, поэтому подготовка к длительной энергетической борьбе должна начинаться уже сегодня с накопления критического оборудования и усиления противовоздушной обороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинские военные и разведка фиксируют признаки возможной массированной воздушной атаки со стороны России в ближайшее время. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в эфире телеканала NTA.