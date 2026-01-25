Энергетический скандал: ДТЭК досрочно прекращает сотрудничество с «Энергоатомом»

Энергетическая компания ДТЭК инициирует процедуру досрочного прекращения договора с Энергоатом . В компании объяснили, что не могут позволить себе рисковать доверием общества и репутацией энергетиков, ежедневно работающих в сложнейших условиях — во время морозов, снегопадов и российских обстрелов — чтобы возобновлять электроснабжение для украинцев.

ДТЕК больше не связывает себя с Энергоатомом

В ДТЭК подчеркнули, что обстоятельства заключения договора с "Энергоатомом" стали предметом публичных дискуссий, а любые потенциальные скандалы лишь подрывают устойчивость энергетической системы страны. Именно поэтому в компании считают необходимым шагнуть на опережение и прекратить сотрудничество в рамках этого контракта.

Также в ДТЭК подчеркнули, что стабильность украинской энергетики напрямую связана с международной поддержкой, которая остается критически важной для страны. Репутационные риски, по словам представителей компании, не способствуют ни доверию партнеров, ни укреплению позиций Украины на международной арене, особенно в условиях войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина находится в шаге от гуманитарной катастрофы из-за длительных и целенаправленных российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Reuters.

По его словам, любые предстоящие переговоры о мире должны обязательно включать в себя полное прекращение атак на энергетические объекты. Тимченко подчеркнул, что невозможно говорить о мире, когда удары по энергетике продолжаются, а миллионы людей вынуждены выживать без тепла и стабильного электроснабжения. В последние недели Украина переживает сильные морозы — температура опускалась до минус 15–20 градусов. В настоящее время Россия продолжает бить по газотранспортной системе, хранилищам газа и объектам добычи. Как следствие, во многих регионах свет подается только на 3-4 часа, после чего перерывы продолжительностью до 10-15 часов. Некоторые многоквартирные дома уже несколько недель остаются без отопления.

