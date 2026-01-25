Энергетический скандал: ДТЭК досрочно прекращает сотрудничество с «Энергоатомом»

Рубрики
Энергетическая компания ДТЭК инициирует процедуру досрочного прекращения договора с Энергоатом . В компании объяснили, что не могут позволить себе рисковать доверием общества и репутацией энергетиков, ежедневно работающих в сложнейших условиях — во время морозов, снегопадов и российских обстрелов — чтобы возобновлять электроснабжение для украинцев.
ДТЕК больше не связывает себя с Энергоатомом
В ДТЭК подчеркнули, что обстоятельства заключения договора с "Энергоатомом" стали предметом публичных дискуссий, а любые потенциальные скандалы лишь подрывают устойчивость энергетической системы страны. Именно поэтому в компании считают необходимым шагнуть на опережение и прекратить сотрудничество в рамках этого контракта.
Также в ДТЭК подчеркнули, что стабильность украинской энергетики напрямую связана с международной поддержкой, которая остается критически важной для страны. Репутационные риски, по словам представителей компании, не способствуют ни доверию партнеров, ни укреплению позиций Украины на международной арене, особенно в условиях войны.