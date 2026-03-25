Експертиза підтвердила: у відеоверифікації Monobank фігурував саме російський прапор

Державна експертиза поставила крапку в суперечці навколо символіки, яку помітили під час відеоверифікації клієнтки Monobank. Фахівці офіційно підтвердили, що стяг на фоні є прапором РФ, а не Словенії, як припускали раніше.

Олег Гороховський

Про результати перевірки виданню OBOZ.UA повідомив Денис Шкаровський, партнер VB Partners та адвокат "Універсал Банку". За його словами, фінустанова ініціювала незалежне дослідження, залучивши провідну експертну установу країни. Для аналізу надали не лише скриншоти, а й фрагменти відеозапису.

"За результатами аналізу експертом встановлено, що фрагмент прапора на стіні кімнати відповідає візуальним характеристикам прапора РФ та виглядає як російський", — зазначив адвокат. Він також додав, що на зображенні відсутній герб Словенії, тому об’єкт жодним чином не може бути ідентифікований як словенський символ.

У висновку експертів окремо наголошується, що дана символіка належить до заборонених в Україні атрибутів російської імперської політики.

Шкаровський також спростував звинувачення у бік банку щодо можливого розголошення даних клієнтки. Він підкреслив, що установа діяла суворо в межах закону:

"Банк не порушував законодавство про захист персональних даних та банківської таємниці".

Наразі Monobank передав усі зібрані матеріали до СБУ та надав необхідні пояснення Національному банку України. Правоохоронці вже отримали відповідну заяву для подальшого реагування на інцидент.

Верховна Рада України відреагувала на резонансну ситуацію навколо оприлюднення персональних даних клієнтів банку. Депутати проголосували за виклик голови Нацбанку Андрія Пишного до сесійної зали. Очікується, що посадовець виступить із доповіддю 26 березня о 12:00, щоб прояснити позицію регулятора щодо захисту банківської таємниці.

Приводом для парламентської уваги став інцидент, що стався 9 березня. Тоді співзасновник Monobank Олег Гороховський виклав у мережу знімок клієнтки, зроблений під час процедури відеоідентифікації. Бізнесмен звинуватив жінку у проросійських поглядах через прапор на задньому плані, який банківські працівники ідентифікували як російський. Свій допис Гороховський супроводив саркастичним коментарем про відмову в обслуговуванні.

Згодом ситуацію прокоментувала сама фігурантка скандалу — Карина Кольб. Вона запевнила, що перебуває поза межами України, а стяг у кадрі — це прапор Словенії. Варто зауважити, що символіка обох країн ідентична за кольорами, а ключовою відмінністю є наявність герба у лівій частині словенського прапора.

Ініціативу щодо звіту НБУ у парламенті підтримали 153 народні обранці, вбачаючи у діях банку можливе порушення законодавства про захист персональних даних.