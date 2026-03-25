Экспертиза подтвердила: в видеоверификации Monobank фигурировал именно российкий флаг

Государственная экспертиза поставила точку в споре вокруг символики, заметившейся во время видеоверификации клиентки Monobank. Специалисты официально подтвердили, что флаг на фоне флага РФ, а не Словении, как предполагали ранее.

Олег Гороховский

О результатах проверки изданию OBOZ.UA сообщил Денис Шкаровский, партнер VB Partners и адвокат "Универсал Банка". По его словам, финучреждение инициировало независимое исследование, привлекая ведущее экспертное учреждение страны. Для анализа предоставили не только скриншоты, но и фрагменты видеозаписи.

"По результатам анализа экспертом установлено, что фрагмент флага на стене комнаты соответствует визуальным характеристикам флага РФ и выглядит как российский", — отметил адвокат. Он также добавил, что на изображении отсутствует герб Словении, поэтому объект никак не может быть идентифицирован как словенский символ.

В заключении экспертов особо отмечается, что данная символика относится к запрещенным в Украине атрибутам российской имперской политики.

Шкаровский также опроверг обвинения в сторону банка по поводу возможного разглашения данных клиентки. Он подчеркнул, что учреждение действовало строго в рамках закона:

"Банк не нарушал законодательство о защите персональных данных и банковской тайны".

Monobank передал все собранные материалы в СБУ и предоставил необходимые объяснения Национальному банку Украины. Правоохранители уже получили соответствующее заявление для дальнейшего реагирования на инцидент .

Верховная Рада отреагировала на резонансную ситуацию вокруг обнародования персональных данных клиентов банка. Депутаты проголосовали за вызов главы Нацбанка Андрея Пышного в сессионный зал. Ожидается, что чиновник выступит с докладом 26 марта в 12:00, чтобы прояснить позицию регулятора по защите банковской тайны.

Поводом для парламентского внимания стал инцидент, произошедший 9 марта. Тогда соучредитель Monobank Олег Гороховский выложил в сеть фотографию клиентки, сделанную во время процедуры видеоидентификации. Бизнесмен обвинил женщину в пророссийских взглядах из-за флага на заднем плане, банковские работники идентифицировали как российский. Свое сообщение Гороховский сопровождал саркастическим комментарием об отказе в обслуживании.

Впоследствии ситуацию прокомментировала сама фигурантка скандала – Карина Кольб. Она заверила, что находится вне Украины, а флаг в кадре — это флаг Словении. Следует заметить, что символика обеих стран идентична по цвету, а ключевым отличием является наличие герба в левой части словенского флага.

Инициативу по отчету НБУ в парламенте поддержали 153 народных избранника, видя в действиях банка возможное нарушение законодательства о защите персональных данных.