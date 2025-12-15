Ексочільник "Укренерго" Кудрицький принизив кожного українця при звільненні: шокуюча заява

Колишній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький нібито отримав премію в 40 млн грн під час свого звільнення. Таку заяву зробив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі програми "СВОЇ".

Фото: з відкритих джерел

За словами Кучеренка, Кудрицький, залишаючи компанію, виписав собі значну премію, незважаючи на численні проблеми у роботі підприємства. Серед них — скандали з сонячними станціями, технічний дефолт та інші порушення, які, за словами нардепа, мали негативний вплив на роботу "Укренерго".

Сам Кудрицький у коментарі Суспільному спростував інформацію про 40 млн грн, назвавши її фейковою. За його словами, джерелом цієї історії став телеграм-канал "Труха", який раніше поширював неправдиві дані про його зарплату. Кудрицький пояснив, що отримав виплати, передбачені контрактом, які накопичувалися за кілька років, і вони значно менші, ніж заявлена сума.

21 жовтня Державне бюро розслідувань провело обшуки у Кудрицького у межах розслідування можливого завищення вартості підрядних робіт та обсягів вирубки лісу під час будівництва енергетичних магістралей. За даними джерел, правоохоронці досліджують кілька кримінальних проваджень щодо ймовірних зловживань під час керівництва Кудрицького "Укренерго".

Ексголова компанії підтвердив факт обшуків та зазначив, що під час слідчих дій у нього забрали телефон. Наступного дня, 22 жовтня, він прибув на перший допит і отримав статус свідка. Кудрицький наголосив, що виплати, які він отримав під час звільнення, стосувалися лише відкладених за попередні роки сум і не перевищували значно заявлену у 40 млн грн суму.

