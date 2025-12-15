Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий унизил каждого украинца при увольнении: шокирующее заявление

Рубрики
Бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий якобы получил премию в 40 млн грн во время своего увольнения. Такое заявление сделал народный депутат Алексей Кучеренко в эфире программы "СВОИ".
Фото: из открытых источников
По словам Кучеренко, Кудрицкий, покидая компанию, выписал себе внушительную премию, несмотря на многочисленные проблемы в работе предприятия. Среди них — скандалы с солнечными станциями, технический дефолт и другие нарушения, которые, по словам нардепа, оказали негативное влияние на работу "Укрэнерго".
Сам Кудрицкий в комментарии Общественному опроверг информацию о 40 млн грн, назвав ее фейковой. По его словам, источником этой истории стал телеграмм-канал "Труха", ранее распространявший ложные данные о его зарплате. Кудрицкий объяснил, что получил выплаты, предусмотренные контрактом, которые накапливались за несколько лет, и они значительно меньше заявленной суммы.
21 октября Государственное бюро расследований провело обыски у Кудрицкого в рамках расследования возможного завышения стоимости подрядных работ и объемов вырубки леса при строительстве энергетических магистралей. По данным источников, правоохранители исследуют несколько уголовных производств по поводу вероятных злоупотреблений во время руководства Кудрицкого "Укрэнерго".
Экс-председатель компании подтвердил факт обысков и отметил, что в ходе следственных действий у него забрали телефон. На следующий день, 22 октября, он прибыл на первый допрос и получил статус свидетеля. Кудрицкий подчеркнул, что выплаты, полученные им во время увольнения, касались только отложенных за предыдущие годы сумм и не превышали значительно заявленную в 40 млн грн сумму.
